租屋族飲水過濾設備怎麼選 專家這麼說

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
TDS水質測試筆顯示南加州自來水的總溶解固體數值為263ppm,屬於美國硬水地區常見範圍。（記者張庭瑜╱攝影）
TDS水質測試筆顯示南加州自來水的總溶解固體數值為263ppm,屬於美國硬水地區常見範圍。（記者張庭瑜╱攝影）

在美國租屋族群中，如何挑選合適的飲用水過濾設備，近年成為不少人關心的生活議題。市面上濾水壺、桌上型與櫥下型逆滲透淨水器品牌眾多，標榜功能各異、價格落差明顯，加上多數租屋處不允許改裝水管，使消費者在選擇時更加猶豫。

根據美國地質調查局（USGS）公布的水質資料，美國中西部、南加州德州亞利桑納州等地，普遍屬於硬水地區，水中含有較高濃度的鈣、鎂等溶解性礦物質。美國地質調查局指出，硬水雖未必直接影響健康，但容易產生水垢、影響口感，並可能加速家用設備與濾芯耗損，這也是不少租屋族開始關心水質問題的原因之一。

在眾多選項中，濾水壺因價格相對親民、免安裝且可在搬家時攜帶，成為不少租屋族的入門選擇。美國非營利消費者測試機構Consumer Reports在其濾水器評測中指出，多數濾水壺以活性碳濾芯為主，能有效降低自來水中的氯味並改善氣味與口感，但在去除溶解性礦物質、重金屬與高風險化學物質方面，能力相對有限。該機構也指出，不同品牌在濾芯壽命、過濾速度與實際效能上差異明顯，並非所有濾壺都能達到相同效果。

Consumer Reports在選購指南中進一步指出，濾水壺並非設計用來全面淨化水質，而是改善飲用體驗，因此在硬水地區使用時，即使口感改善，水中總溶解固體數值往往不會大幅下降。環境組織Environmental Working Group在其濾水器測試報告中也指出，部分濾水壺在不同城市的自來水中，對PFAS等永久汙染物的去除表現落差極大，消費者須特別留意產品是否具備相應的認證。

部分標榜可將總溶解固體數值降至接近零的濾水壺，主要是因其採用高比例離子交換樹脂，能將水中的正負離子大量移除，水質測試筆因此顯示接近零的結果。不過，Consumer Reports與多篇比較報導同時提醒，這類濾芯在硬水地區使用時，消耗速度明顯較快，民眾須考慮濾芯壽命與更換成本。

綜合Consumer Reports與Environmental Working Group的說法，對於重視便利性、短期租屋與口感改善的消費者，濾水壺仍具實用性，但消費者也須了解其過濾能力的局限性。

採用高比例離子交換樹脂的濾水壺,可將TDS數值降至接近0,但濾芯在硬水地區消耗較...
採用高比例離子交換樹脂的濾水壺,可將TDS數值降至接近0,但濾芯在硬水地區消耗較快。（記者張庭瑜╱攝影）
逆滲透系統過濾後的水質TDS數值為9ppm,顯示大部分溶解性固體已被移除。（記者...
逆滲透系統過濾後的水質TDS數值為9ppm,顯示大部分溶解性固體已被移除。（記者張庭瑜╱攝影）

加州 德州 亞利桑納州

