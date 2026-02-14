我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

逆滲透系統去除汙染物更全面 專家：可過濾 PFAS 達九成

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國硬水地區租屋族群，近年越來越重視飲用水品質與過濾設備選擇。（示意圖取自Pexels）
美國硬水地區租屋族群，近年越來越重視飲用水品質與過濾設備選擇。（示意圖取自Pexels）

隨著美國租屋族群對飲用水品質的重視提升，除了便攜式濾水壺外，逆滲透淨水系統也逐漸進入消費者的考量範圍。在硬水地區，如何更全面地處理水中的溶解性礦物與化學汙染物，成為不少家庭關心的議題。

逆滲透淨水系統（Reverse Osmosis，RO）被多家媒體與測試機構視為過濾範圍較廣的家用淨水技術。美國非營利消費者測試機構Consumer Reports在比較逆滲透系統時指出，逆滲透透過半透膜技術，在加壓狀態下可阻擋大多數溶解性固體、重金屬與化學汙染物，對於硬水中常見的鈣、鎂離子，以及部分俗稱永久化學物質的PFAS（全氟/多氟烷基物質），具有明顯的降低效果。該機構也指出，這類系統通常濾芯容量較大、穩定性較高，但價格與安裝門檻相對較高。

美國新聞網站NC Newsline在整理多項水質研究後指出，相較於一般濾水壺，逆滲透系統在去除PFAS等高風險汙染物方面的效果更為顯著，部分研究顯示其去除率可達九成以上，而濾水壺的表現則因產品而異。該報導同時指出，逆滲透系統的成本與安裝需求，仍是消費者必須考量的因素。

隨著淨水設備普及，不少消費者也會搭配使用TDS水質測試筆，測量水中總溶解固體作為參考指標。美國環保署在飲用水說明文件中指出，總溶解固體數值反映的是水中溶解性礦物與鹽類的總量，主要影響口感與使用體驗，並非直接用來判斷飲水是否安全。該署公布的資料顯示，美國公共飲用水的總溶解固體建議上限為500ppm，屬於口感與實用考量，而非健康風險界線。

實務上，總溶解固體數值落在不同區間，各有其代表意義。數值介於0至10ppm之間，通常代表水中幾乎不含溶解性礦物，常見於高比例離子交換濾材處理後。數值介於10至50ppm之間，多見於家用逆滲透系統濾後的水質，表示大部分溶解性固體已被移除，但仍保留極少量礦物質。數值介於50至150ppm 之間，屬於軟水或經過基本過濾後的水質。數值介於150至300ppm之間，則為美國多數硬水地區自來水的常見範圍。

綜合Consumer Reports、Environmental Working Group、NC Newsline與美國環保署的說法，對於希望最大程度降低溶解性礦物與高風險汙染物的家庭，逆滲透系統在多項測試中展現較全面的過濾能力，但消費者須評估安裝條件與預算是否符合需求。

世報陪您半世紀

上一則

加州政府補助加強掃蕩零售竊盜 2年逮2.9萬人 追回贓物達2.26億元

下一則

大莊家新春送Ferrari豪車 總獎金888000

延伸閱讀

南韓腳踏美、中兩船 盼穩固稀土鏈

南韓腳踏美、中兩船 盼穩固稀土鏈
稀土戰新篇章「複製中國模式抗中」 美關鍵礦產戰略轉向能走多遠？

稀土戰新篇章「複製中國模式抗中」 美關鍵礦產戰略轉向能走多遠？
資金120億 川普蓋「關鍵礦物保險庫」減少對中國依賴

資金120億 川普蓋「關鍵礦物保險庫」減少對中國依賴
2026年世報迎春年節展／JS Chouette Oryofi GLU保養系列

2026年世報迎春年節展／JS Chouette Oryofi GLU保養系列
英相施凱爾1/31訪日 將與高市早苗談防務合作

英相施凱爾1/31訪日 將與高市早苗談防務合作
升級戰略夥伴 日相贈動漫迷義總理Hello Kitty生日禮被讚爆

升級戰略夥伴 日相贈動漫迷義總理Hello Kitty生日禮被讚爆

熱門新聞

一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返