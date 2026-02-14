逆滲透系統去除汙染物更全面 專家：可過濾 PFAS 達九成

美國硬水地區租屋族群，近年越來越重視飲用水品質與過濾設備選擇。（示意圖取自Pexels）

隨著美國租屋族群對飲用水品質的重視提升，除了便攜式濾水壺外，逆滲透淨水系統也逐漸進入消費者的考量範圍。在硬水地區，如何更全面地處理水中的溶解性礦物與化學汙染物，成為不少家庭關心的議題。

逆滲透淨水系統（Reverse Osmosis，RO）被多家媒體與測試機構視為過濾範圍較廣的家用淨水技術。美國非營利消費者測試機構Consumer Reports在比較逆滲透系統時指出，逆滲透透過半透膜技術，在加壓狀態下可阻擋大多數溶解性固體、重金屬與化學汙染物，對於硬水中常見的鈣、鎂離子，以及部分俗稱永久化學物質的PFAS（全氟/多氟烷基物質），具有明顯的降低效果。該機構也指出，這類系統通常濾芯容量較大、穩定性較高，但價格與安裝門檻相對較高。

美國新聞網站NC Newsline在整理多項水質研究後指出，相較於一般濾水壺，逆滲透系統在去除PFAS等高風險汙染物方面的效果更為顯著，部分研究顯示其去除率可達九成以上，而濾水壺的表現則因產品而異。該報導同時指出，逆滲透系統的成本與安裝需求，仍是消費者必須考量的因素。

隨著淨水設備普及，不少消費者也會搭配使用TDS水質測試筆，測量水中總溶解固體作為參考指標。美國環保署在飲用水說明文件中指出，總溶解固體數值反映的是水中溶解性礦物與鹽類的總量，主要影響口感與使用體驗，並非直接用來判斷飲水是否安全。該署公布的資料顯示，美國公共飲用水的總溶解固體建議上限為500ppm，屬於口感與實用考量，而非健康風險界線。

實務上，總溶解固體數值落在不同區間，各有其代表意義。數值介於0至10ppm之間，通常代表水中幾乎不含溶解性礦物，常見於高比例離子交換濾材處理後。數值介於10至50ppm之間，多見於家用逆滲透系統濾後的水質，表示大部分溶解性固體已被移除，但仍保留極少量礦物質。數值介於50至150ppm 之間，屬於軟水或經過基本過濾後的水質。數值介於150至300ppm之間，則為美國多數硬水地區自來水的常見範圍。

綜合Consumer Reports、Environmental Working Group、NC Newsline與美國環保署的說法，對於希望最大程度降低溶解性礦物與高風險汙染物的家庭，逆滲透系統在多項測試中展現較全面的過濾能力，但消費者須評估安裝條件與預算是否符合需求。