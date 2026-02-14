自扮國王 要亞洲女童當公主「性觀光」男遭重判

我的頻道

編譯組／綜合報導
猶他州米德維爾（Midvale）一名涉嫌從事「性觀光」的男子日前被捕。（示意圖Chatgpt製作）
猶他州米德維爾（Midvale）一名涉嫌從事「性觀光」的男子日前被捕。（示意圖Chatgpt製作）

East Idaho News報導，猶他州米德維爾（Midvale）一名涉嫌從事「性觀光」的男子，因索取並製作兒童性虐待素材，本周於加州被判處27年有期徒刑。

現年63歲的佩里杭特（Perry Jay Hunter）去年12月從菲律賓返美後被捕。根據加州中區檢察官辦公室的聲明，杭特經營一家名為「公主節」（Princess Festival）的公司，他在活動中扮演「國王」，讓年幼女童扮演「公主」。雖然目前的控罪與該公司的活動無直接關聯，但其行為已揭露他對未成年人有著長期的扭曲企圖。

刑事訴狀中一名警探指出：「杭特多次提及他計畫與菲律賓多名未成年人發生性行為，顯見從事非法性行為是他前往菲律賓的主要目的。」

2023年10月，杭特從菲律賓入境洛杉磯國際機場時接受海關質詢。國土安全部探員在他的手機中發現了大量兒童性虐待影像，並有證據顯示他在出國前數月就已開始「精心策畫」性侵兒童的行程。

調查發現，杭特利用WhatsApp通訊軟體聯繫菲律賓當地的婦女，洽談與她們的女兒發生非法性行為，並支付報酬購買兒少的猥褻照片與影片。訴狀指出，杭特多年來匯款數萬美元給這些菲律賓婦女，以換取她們與未成年女兒的裸露影像。

杭特於去年8月承認「為製作性顯露視覺影像而性剝削兒童」的聯邦罪名。作為認罪協議的一部分，他在猶他州原有的6項加重性剝削（一級重罪）及10項性剝削未成年人（二級重罪）指控已被撤銷，轉由聯邦法庭統一宣判。

法官本周裁定，杭特除須服刑27年外，刑滿釋放後仍須接受「終身保護管束」（Life on Probation）。

加州 猶他州 洛杉磯國際機場

