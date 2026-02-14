涉嫌為30妓院、60女拉客 洛縣2華男落網

范杜拉縣警局（VCSD）13日宣布，成功破案一個涉及加州至少30家妓院和超過60名性工作者的大型拉皮條集團。圖為警方此前前往旅館調查人口販運行為，非本案。（取自范杜拉縣警局臉書）

范杜拉縣警局（VCSD）13日宣布，成功破案一個涉及加州 至少30家妓院和超過60名性工作者的大型拉皮條集團，並逮捕嫌犯Kebin Dong與Wei Nie。從姓名判斷，他們應該是華裔。

范杜拉縣警局表示，11日與12日在范杜拉縣與洛杉磯 縣多處疑似妓院執行搜索令，此次行動源於為期一年的調查。38歲的Kebin Dong與40歲的Wei Nie被逮捕，他們均為南加 洛杉磯縣哈仙達岡居民。警探指出，他們經營一個網站，公開刊登性服務廣告，並協助嫖客在南加各地的住宅式妓院或旅館買春。

調查人員確認，至少有30處住宅與旅館涉本案，他們的網站上則有超過60個女性帳號，推測為性工作者。Dong與Nie 12日在住所被捕時沒有反抗。他們面臨拉皮條、協助賣淫及共謀等重罪指控，各自保釋金為20萬美元，並被送往范杜拉縣審前拘留中心。

范杜拉縣警局（VCSD）13日宣布，成功破案一個涉及加州至少30家妓院和超過60名性工作者的大型拉皮條集團。圖為警方此前監控人口販運行為，非本案。（取自沙加緬度縣警局臉書）

警方指出，這兩名疑似皮條客的逮捕，標誌著為期一年的性派遣網站調查落幕。該行動遍及全州，涉及的女性中，部分可能是人口販運受害者。

行動期間，警方11日與12日突襲洛杉磯與范杜拉縣多處妓院，多名疑似人口販運受害女性獲得現場支援與受害者服務機構的諮詢協助。

據加州檢察長辦公室指出，人口販運是全球增長最快的犯罪活動之一，估計每年產值達1500億美元。國際勞工組織（ILO）則估計，全球隨時有超過2490萬人是人口販運受害者。

此次逮捕行動也彰顯執法部門對商業性犯罪的打擊力度及對潛在受害者的保護措施。