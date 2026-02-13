在家種上千株大麻還竊電 南加華男被捕

河濱縣一名74歲華男在住家內種植大量大麻並涉嫌竊電。圖為示意圖。(美聯社)

根據KTLA電視台報導，南加 河濱縣（Riverside County）警方日前破獲一起非法大麻 種植案，一名74歲華男在住家種植大麻並涉嫌竊電，遭到逮捕。

根據河濱縣警局消息，嫌犯為居住在維爾多瑪市（Wildomar）的陳國富（音譯，Guofo Chen），74歲。根據姓名判斷為華人。

警方表示，今年1月，隸屬Lake Elsinore Sheriff's Station的警員在接獲社區居民舉報後，開始調查維爾多瑪一處住宅疑似非法種植大麻的情況。經過數周調查，警方於2月5日持搜索令前往Amatista Avenue 35000號街區的一處住宅執行搜查。

警方在屋內查獲約1050株處於不同生長階段的大麻植株，數量驚人。

執法人員同時發現，該住宅的電力系統遭非法改裝，存在嚴重火災隱患。南加州 愛迪生公司（Southern California Edison）指出，非法改裝導致超過6萬美元的電力損失。由於安全問題，該住宅已被認定不適合居住，並切斷電力供應。

行動中，陳姓男因涉嫌非法種植大麻、持有大麻意圖販售以及公用事業竊盜重罪被捕，隨後被送往Cois Byrd Detention Center羈押。

警方表示，目前案件仍在調查中，暫未公布更多細節。如有相關線索，民眾可致電951-245-3300聯絡河濱縣警局Lake Elsinore分警的Hibbler警員。