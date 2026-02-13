經文盃高球賽30周年3月30日開打 一桿進洞送機票

林岳志（左）介紹第30屆經文盃比賽規則及訓練規畫，鼓勵僑界踴躍參與。（記者張庭瑜/攝影）

在邁入30周年里程碑之際，南加州 中華民國高爾夫球聯合會宣布，第30屆「經文盃」高爾夫球賽將於3月30日在惠堤爾市（Whittier）的Friendly Hills Country Club舉行，限額130人參賽。賽事最大亮點為一桿進洞大獎，包括中華航空與長榮航空提供的洛杉磯 至台北往返商務艙機票 各一張；晚間慶功宴另將抽出四張往返台北機票，為南加州僑界年度體育盛事再添高潮。

今年賽場將提供碗粿、魷魚羹等台灣特色小吃。慶功晚宴將於羅蘭岡半島酒家舉行，除了宣布成績及頒獎外，還有抽獎活動。中華航空公司及長榮航空各提供洛杉磯-台北來回豪華經濟艙機票一張，會長個人加碼華航及長榮經濟艙機票各一張。

現任會長柯欣侑表示，南加州中華民國高爾夫球聯合會自1996年成立以來，與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處攜手合作；30年來在歷屆會長及高爾夫球愛好者的共同努力下，推廣高爾夫球運動，凝聚僑界情誼。

賽事總監林岳志表示，經文處鼓勵同仁透過高爾夫球運動進行交流，與各國僑領建立友誼，並希望透過訓練課程讓更多人參與。創會會長邱垂煌則說，他29年來持續參與經文盃及國慶盃活動。「舉辦一場大型賽事不容易，堅持30年舉辦，更體現組織能力與志工精神」。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣與洛杉磯僑教中心主任鍾佩珍到場以示支持。