家屬苦等終於有結果 天普市30年前姦殺案抓到兇手 已遭起訴

1996年，女子Claudia Guevara在艾爾蒙地一處公車站失蹤，隔日被發現陳屍排水溝。（Google Maps）

一樁塵封近30年的命案，終於有新進展。洛杉磯 縣檢察長辦公室（LADA）9日宣布，一名63歲男子涉嫌1996年殺害一名23歲女子，遭到起訴。這名女子當年在艾爾蒙地 市（El Monte）一處公車站失蹤，隔日被發現陳屍排水溝，案件多年來始終沒有突破。

根據LADA發布的通告，洛縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）表示，對受害者家屬而言，這是一段漫長而煎熬的等待。「他們等了近30年，才等到那通電話，得知殺死親人的兇手終於被找到並遭起訴。」霍克曼強調，即使案件一度被列為冷案，調查人員與檢察官從未放棄追查真相。

檢方指出，被告為洛杉磯居民沃爾頓（Brian Walton），1962年11月19日出生。他被控一項謀殺罪，並加註「在強暴及雞姦過程中犯下謀殺」的特殊情節。

回顧案情，1996年2月20日，受害女格瓦拉（Claudia Guevara）與哥哥同住在天普市。當晚她遲遲未返家，哥哥隨即通報失蹤。警方調查發現，她當天曾由兩名同事送到艾爾蒙地一處公車站，之後便音訊全無。隔天，她的裸身遺體在恩坎托公園大道（Encanto Parkway）旁的排水溝中被發現。法醫指出，她曾遭性侵，並遭人刺傷頸部致命。

檢方表示，最新的DNA鑑定結果，將被告與案發現場直接連結。調查顯示，被告與受害者生前並不認識，但其生物跡證與命案相符，相關證據將在法庭上提出。

依照起訴內容，若罪名成立，沃爾頓將面臨無假釋的終身監禁，甚至死刑 。是否尋求死刑，檢方將於日後決定。本案由重大犯罪組檢察官Beth Silverman負責，洛杉磯縣警局（LASD）凶殺組仍持續就相關細節進行調查。