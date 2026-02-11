洛縣提案漲銷售稅6月公投 若通過將提高至10.25%

加州面臨聯邦補助縮減的衝擊，洛縣政府期盼透過公投加稅彌補資金缺口。(取自加州醫療保健服務廳網站）

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，洛縣 政委員會11日投票 通過，將一項提高銷售稅提案交付6月初選公投。此提案由洛縣政委員米切爾（Holly Mitchell）與蘇麗絲（Hilda Solis）於今年1月提出，名為「基本服務恢復法案」（Essential Services Restoration Act），要求選民投票通過為期五年（至2031年10月1日）半美分銷售稅增稅方案。

官員指出，該提案旨在因應州與聯邦經費削減，支撐醫療照護服務。目前洛縣銷售稅為9.75%，若提案通過，將提高至10.25%，洛縣估計將帶來10億美元收入。洛縣銷售稅已於2025年4月調升，當時選民通過A提案（Measure A），以半美分銷售稅取代原先H提案（Measure H）的四分之一美分銷售稅，用於支持無家可歸預防計畫。

這次提案是米切爾與一個名為「替洛杉磯人復原醫療」（Restore Healthcare for Angelenos）的醫療組織與工作者聯盟合作推動。該聯盟成員表示，若理事會未通過，他們仍計畫自行發起連署，爭取將提案放上11月選票。

去年聯邦「大又美法案」（One Big Beautiful Bill Act）由國會通過，總統川普簽署，內容包括刪減數十億美元醫療經費，這對加州 醫療補助計畫（Medi-Cal）影響巨大，加上資格調整，更加影響洛縣居民。委員會動議指出，「未來三年內，縣府受衝擊最嚴重的部門，預估將損失24億美元，由於經費流失，官員已啟動凍結人事，未來可能裁減5000名員工，亦可能關閉部分設施。」

州級醫療經費削減，進一步加劇情況。今年1月，加州醫療保健服務廳停止讓無合法身分的新成年人加入州資助的Medi-Cal計畫，州府亦預計削減目前已參加該計畫無證移民之非緊急牙科照護。

州府官員也同意自2027年7月起，對仍留在該計畫的移民（包括具有合法身分）收取每月30美元保費。

去年11月，聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）選民已通過類似銷售稅調漲案，一些工會也正推動一項全州「富人稅」提案，希望用來支撐醫療體系。

若洛縣居民通過該提案，政府將成立一個九人公民監督委員會，確保稅收運用，包括每年進行獨立審計，提出資金分配建議等。而霍華德賈維斯納稅人協會（Howard Jarvis Taxpayers Association）批評該提案，稱「洛縣銷售稅已過高，再次提高銷售稅是不合理的。」