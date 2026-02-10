南加本周天氣轉變 暫別暖陽將迎兩波降雨

我的頻道

洛杉磯訊
根據ABC7電視台報導，南加州本周天氣型態將出現明顯轉變。（示意圖，記者邵敏／攝影）
根據ABC7電視台報導，南加州本周天氣型態將出現明顯轉變。（示意圖，記者邵敏／攝影）

根據ABC7電視台報導，南加州本周天氣將出現明顯轉變，氣象單位預估降雨機率逐步升高，氣溫也將隨之下降，並可能在下周迎來更明顯的風暴系統。

氣象預報指出，9日（周一）天氣屬於過渡階段，氣流逐漸轉為偏向海洋型態，雲量明顯增加，各地氣溫仍維持偏暖。洛杉磯縣與橙縣9日多雲，最高溫約華氏81度、最低溫約55度；山谷地區及內陸帝國為局部晴天，最高溫約華氏80度；沿海地區最高溫約華氏72度；山區最高溫約華氏62度；沙漠地區最高溫約華氏71度，其中棕櫚泉最高溫可達華氏83度。

根據ABC7電視台報導，南加州本周天氣型態將出現明顯轉變，本周及下周預計有兩波風...
根據ABC7電視台報導，南加州本周天氣型態將出現明顯轉變，本周及下周預計有兩波風暴將帶來降雨。（截圖自Accuweather氣象網站）

不過，隨著天氣系統接近，氣溫預計將在10日開始明顯下降。一股較弱的風暴系統將於10日晚間至11日影響南加州，帶來降雨機會。預報顯示，10日至12日期間整體地區皆可能出現陣雨，其中11日降雨機率最高。

美國國家氣象局（NWS）表示，降雨主要集中於10日晚間至11日，整體累積雨量預計有限，多數地區降雨量將低於1英寸，降雨高峰時段每小時雨量約介於0.1至0.25英寸之間。受降雨影響，多數地區氣溫將較剛過去的晴朗溫暖周末顯著下降，各地最高溫普遍落在華氏60多度。

降雨結束後，氣溫預計短暫維持偏涼，但氣象單位指出，本周稍晚將出現逐漸回暖趨勢。13日與14日預計迎來溫和且晴朗的天氣。

然而，氣象單位提醒，穩定天氣可能不會持續太久。國家氣象局預測，下周南加州出現多波降雨系統與氣溫進一步下降的可能性持續提高。15日到16日可能有一連串風暴來襲，屆時部分地區可能出現數英寸降雨，山區亦可能出現降雪。

氣象專家提醒民眾，近期南加州經歷高於平均值的溫暖天氣，本周將逐步轉為較不穩定的天候型態，建議持續關注最新天氣預報，以因應可能出現的降雨與氣溫變化。

