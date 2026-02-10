領錢發紅包防搶 洛縣檢察長：歹徒可能在銀行停車場鎖定目標

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）表示，犯罪分子也注意華人春節紅包習俗，在銀行停車場鎖定目標，伺機進竊盜搶劫，尤其以長者為主要受害對象。（記者張宏／攝影）

春節 現金紅包往來頻繁，警方提醒華人 尤其是長者去銀行存取現金時注意留意周遭可疑人和車輛，保護自身和財物安全。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）聯合洛縣各執法部門和華美銀行9日在巴沙迪那華美銀行舉辦記者會。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）聯合洛縣 各執法部門和華美銀行（East West Bank）9日在巴沙迪那華美銀行舉辦記者會，霍克曼表示，犯罪分子也注意華人春節紅包習俗，在銀行停車場鎖定目標，伺機竊盜搶劫，尤其以長者為主要受害對象。

亞凱迪亞副市長鄭博仁（右）和霍克曼（中）合影。（記者張宏／攝影）

霍克曼表示，春節期間許多亞裔家庭會依照傳統提取大量現金裝入紅包贈與親友，他希望籍此發出警訊，任何企圖趁春節對民眾下手的犯罪行為都將被逮捕起訴並依法嚴懲。警方與檢方將全力保護社區，特別是長者與弱勢族群。為防範犯罪，執法部門也與銀行業者密切合作，確保民眾在銀行內、往返途中及離開銀行後的安全。

2024年3月檢察官辦公室成功定罪兩名洛杉磯嫌犯，分別被判處四年及十年有期徒刑。其中一宗是引發社會關注的一名年長女性在銀行停車場遭拖行的案件，這類案件共同點是受害者多半獨自一人行動。

他表示，警方也破獲多起發生於銀行停車場的武裝搶劫案，部分嫌犯使用手槍犯案。相關監控系統已全面啟動，警方持續透過車牌辨識與行為分析鎖定可疑對象。多名嫌犯已遭判處16至20年州監刑期。目前，洛縣也對一宗發生於范奈斯（Van Nuys）美國銀行（BOA）ATM提款機搶劫案提出起訴，被告最高面臨37年刑期。

洛縣警局局長盧納（Robert Luna）鼓勵民眾無論金額大小，只要遭遇犯罪，都應立即報案，且受害者不要自責。（記者張宏／攝影）

洛縣警局局長盧納（Robert Luna）表示，這類犯罪常被稱為「銀行跟蹤搶劫」（bank jugging），嫌犯會在銀行外觀察提取大量現金的民眾，隨後尾隨並伺機下手。警方呼籲民眾提領現金時務必提高警覺，避免單獨行動，特別是長者應由家人陪同。如發現可疑人、車，應立即通知銀行或撥打911，並直接前往警察局，切勿返家。犯罪統計背後是每一個真實受害者，無論金額大小，只要遭遇犯罪，都應立即報案，受害者也不要過度自責，要勇敢報案才能幫助警方破獲案件，守護公共安全。

華美銀行南加零售銀行部主管孫自蕊建議民眾如果在華美銀行有帳戶，可使用銀行提供的數位紅包功能。（記者張宏／攝影）

華美銀行南加零售銀行部主管（Managing Director of Retail Banking）孫自蕊表示，紅包發放一直是華人社區傳統習俗，但隨著數位化推進，大家現在也可透過數位方式送出紅包。如果在華美銀行有帳戶，可使用銀行提供的數位紅包功能，將心意傳給親友民眾。華美銀行也在不斷更新銀行監控系統，讓其更全面和清晰地拍攝周遭情況，保護民眾在銀行的安全。

蒙特利公園市市長楊安立也在記者會中表示，民眾去銀行取錢回家時要留意是否有人或車輛跟蹤，現在有一種手法是犯罪分子破壞受害人的汽車輪胎，在受害人處理輪胎事故時，伺機盜竊或搶劫，建議不要一個人去銀行取錢，要有人陪伴。同時不要在車裡放貴重物品，像蒙市警力有限，更多需要大家多小心。