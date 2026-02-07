我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

無症狀糖尿病倍增 建議定期驗血

記者張宏／哈岡報導
國際獅子會加州複合區D4-L2區日前在哈岡舉辦「關愛你我，養護健康」糖尿病預防宣傳日活動，聯邦眾議員趙美心（左三）到場支持，為Esther胡（左二）、裴映棋（右三）和第一副總監黃玲玲（右二）等人頒發賀狀，並對獅子會對社區的醫療貢獻表示肯定。（記者張宏／攝影）
國際獅子會加州複合區D4-L2區日前在哈岡舉辦「關愛你我，養護健康」糖尿病預防宣傳日活動，聯邦眾議員趙美心（左三）到場支持，為Esther胡（左二）、裴映棋（右三）和第一副總監黃玲玲（右二）等人頒發賀狀，並對獅子會對社區的醫療貢獻表示肯定。（記者張宏／攝影）

糖尿病和家族史不一定相關且不能靠養生治癒。國際獅子會加州複合區D4-L2區1日在哈岡（Hacienda Heights）舉辦「關愛你我，養護健康」糖尿病預防宣傳日活動，活動邀請陳筱芬醫學博士講述如何認識糖尿病及如何養生。

陳筱芬表示，華人對糖尿病有很多誤區，糖尿病和遺傳不一定相關，人體只要攝入過多糖分無法消化就有可能得糖尿病，尤其華人愛吃的米麵碳水含糖量高，且糖尿病常無症狀，等出現視力模糊和體重減輕等症狀多數已為時已晚，建議定期驗血檢查。

國際獅子會加州複合區D4-L2 區在哈岡舉辦「關愛你我，養護健康」糖尿病預防宣傳...
國際獅子會加州複合區D4-L2 區在哈岡舉辦「關愛你我，養護健康」糖尿病預防宣傳日活動，圖為活動主辦團隊和聯邦眾議員趙美心（右六）合影。（記者張宏／攝影）

陳筱芬表示，很多人以為家族無糖尿病病史自己就不會得糖尿病，這是一個誤區。現代人生活懶散，長期久坐且攝入太多糖分，導致後天性糖尿病人數與日俱增。過去30年來，她看到華人區糖尿病患者每年幾倍幅度增加，且日益年輕化。每年做空腹血液檢查很必要，年輕人一年做一次，如果血糖不正常三個月檢查一次。女性如果有妊娠糖尿病，就要小心更年期後得糖尿病的風險。粉麵飯、汽水、蛋糕糖分很多，要避免攝入過多糖分，多吃青菜和運動。

中醫師謝東辰表示，有些人覺得靠養生無需吃藥就能治癒糖尿病，但糖尿病是一個慢性不可逆轉的疾病，病人唯一能做的就是控制糖分的攝入來維持病情不會惡化，但坊間中醫養生資訊真假內容混雜，讓人們以為做好一些特別養生就能達到逆轉糖尿病的效果，這是錯誤的觀念。中醫養生無所謂對錯，適合自己才最重要，養生的「生」就是生活，這是一個以年為單位長期的行為。

醫學博士陳筱芬（左起）、糖委會主席Esther胡、D4-L2 區總監裴映棋和中醫...
醫學博士陳筱芬（左起）、糖委會主席Esther胡、D4-L2 區總監裴映棋和中醫師謝東辰出席國際獅子會加州複合區D4-L2 區在哈岡舉辦「關愛你我，養護健康」糖尿病預防宣傳日活動。（記者張宏／攝影）

D4-L2區總監裴映棋表示，據美國疾病防治中心（CDC）2023年的數據，美國確診和非確診的糖尿病患者人數約占美國總人口的12%，全球糖尿病患者人數達5.3億人，20年後會達到7.8億人。改善糖尿病是獅子會八大項目之一，往年都是戶外運動的方式進行宣傳，這次在華人區用華人喜歡的方式宣導如何對抗糖尿病，室內不僅有演出還有糖尿病講座。

糖委會主席Esther胡表示，1型糖尿病青少年患者有120萬人，國際獅子會很重視糖尿病預防，每年都會舉辦一系列糖尿病預防宣導活動，這次有現場表演且會帶大家一起動起來，希望藉此機會提高大家預防糖尿病的意識。

聯邦眾議員趙美心到場支持，並對獅子會對社區的醫療貢獻表示肯定。

糖尿病 華人 加州

上一則

影城市驚悚房產詐案 1受害者遭溶屍1自殺

下一則

「沙丁魚斷食」暴紅 專家：飲食需均衡

延伸閱讀

血糖失控腎病變 新監測器糖友免挨針

血糖失控腎病變 新監測器糖友免挨針
紅藍卡藥價談判增15藥物 糖尿病、癌症等藥有望降價

紅藍卡藥價談判增15藥物 糖尿病、癌症等藥有望降價
瘦子、少甜食也罹糖尿病 醫揭5迷思 涉逾8種機轉

瘦子、少甜食也罹糖尿病 醫揭5迷思 涉逾8種機轉
長期糖尿病患者 需警惕紅細胞變化損害血管

長期糖尿病患者 需警惕紅細胞變化損害血管
華人企業贊助 「御糖有術」增營養師一對一免費諮詢

華人企業贊助 「御糖有術」增營養師一對一免費諮詢
華人企業慷慨支助 御糖有術免費一對一營養師諮詢

華人企業慷慨支助 御糖有術免費一對一營養師諮詢

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買