無症狀糖尿病倍增 建議定期驗血

國際獅子會加州複合區D4-L2區日前在哈岡舉辦「關愛你我，養護健康」糖尿病預防宣傳日活動，聯邦眾議員趙美心（左三）到場支持，為Esther胡（左二）、裴映棋（右三）和第一副總監黃玲玲（右二）等人頒發賀狀，並對獅子會對社區的醫療貢獻表示肯定。（記者張宏／攝影）

糖尿病 和家族史不一定相關且不能靠養生治癒。國際獅子會加州 複合區D4-L2區1日在哈岡（Hacienda Heights）舉辦「關愛你我，養護健康」糖尿病預防宣傳日活動，活動邀請陳筱芬醫學博士講述如何認識糖尿病及如何養生。

陳筱芬表示，華人 對糖尿病有很多誤區，糖尿病和遺傳不一定相關，人體只要攝入過多糖分無法消化就有可能得糖尿病，尤其華人愛吃的米麵碳水含糖量高，且糖尿病常無症狀，等出現視力模糊和體重減輕等症狀多數已為時已晚，建議定期驗血檢查。

陳筱芬表示，很多人以為家族無糖尿病病史自己就不會得糖尿病，這是一個誤區。現代人生活懶散，長期久坐且攝入太多糖分，導致後天性糖尿病人數與日俱增。過去30年來，她看到華人區糖尿病患者每年幾倍幅度增加，且日益年輕化。每年做空腹血液檢查很必要，年輕人一年做一次，如果血糖不正常三個月檢查一次。女性如果有妊娠糖尿病，就要小心更年期後得糖尿病的風險。粉麵飯、汽水、蛋糕糖分很多，要避免攝入過多糖分，多吃青菜和運動。

中醫師謝東辰表示，有些人覺得靠養生無需吃藥就能治癒糖尿病，但糖尿病是一個慢性不可逆轉的疾病，病人唯一能做的就是控制糖分的攝入來維持病情不會惡化，但坊間中醫養生資訊真假內容混雜，讓人們以為做好一些特別養生就能達到逆轉糖尿病的效果，這是錯誤的觀念。中醫養生無所謂對錯，適合自己才最重要，養生的「生」就是生活，這是一個以年為單位長期的行為。

醫學博士陳筱芬（左起）、糖委會主席Esther胡、D4-L2 區總監裴映棋和中醫師謝東辰出席國際獅子會加州複合區D4-L2 區在哈岡舉辦「關愛你我，養護健康」糖尿病預防宣傳日活動。（記者張宏／攝影）

D4-L2區總監裴映棋表示，據美國疾病防治中心（CDC）2023年的數據，美國確診和非確診的糖尿病患者人數約占美國總人口的12%，全球糖尿病患者人數達5.3億人，20年後會達到7.8億人。改善糖尿病是獅子會八大項目之一，往年都是戶外運動的方式進行宣傳，這次在華人區用華人喜歡的方式宣導如何對抗糖尿病，室內不僅有演出還有糖尿病講座。

糖委會主席Esther胡表示，1型糖尿病青少年患者有120萬人，國際獅子會很重視糖尿病預防，每年都會舉辦一系列糖尿病預防宣導活動，這次有現場表演且會帶大家一起動起來，希望藉此機會提高大家預防糖尿病的意識。

聯邦眾議員趙美心到場支持，並對獅子會對社區的醫療貢獻表示肯定。