核桃市單起舉報住宅型人口販運 警掃蕩逮600嫌救百餘人

核桃市市政廳外觀一景；市府近日配合縣警局破獲住宅型人口販運案件，強調非法行為零容忍，呼籲居民持續守望相助。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯 縣警局3日公布全州性人口販運掃蕩行動「重奪與重建行動」成果，指出整起行動源於核桃 市居民對住宅可疑活動的檢舉。警方循線展開數月跟監與蒐證後，鎖定核桃市多處住宅涉非法性交易，1月29日同步執行搜索行動，破獲多起住宅型色情交易與人口販運案，逮捕6名嫌犯，並救出多名成人與未成年被害者。

洛杉磯縣警局局長盧納（Robert Luna）表示，「重奪與重建行動」為期一周，動員超過80個地方、州與聯邦執法機構，全面打擊人口販運、性剝削及相關犯罪。全州共逮捕611名嫌犯，並救出120名被害者，其中包含多名未成年人；在大洛杉磯地區，警方救出12名成人與5名未成年者，年紀最小者僅13歲。

警方指出，核桃市案件由縣警局的特殊被害者與人口販運專責單位主導。居民反映住宅區出入車輛頻繁、活動異常後，警方即展開長期監控，進一步發現鄰近多個住宅亦涉非法性交易，最終同步執行搜索行動。警方表示，部分被害者來自外州，包括中西部與其他地區，顯示人口販運網絡橫跨多州。警方並未公布嫌犯身分及涉案住宅的確切地址。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，此次行動除查緝人口販運者外，也同步鎖定買春者，部分嫌犯將面臨重罪指控。他指出，人口性販運是現代奴役行為，洛杉磯縣長期為全美人口販運熱點之一，檢方將依法嚴懲，以遏止相關犯罪持續蔓延。

核桃市副市長伍立倫表示，此次案件引發社區關注，主要原因在於涉案地點多位於治安良好、居民重視隱私與安全的高價值住宅區。他指出，核桃市及周邊華人 社區一向高度重視治安，近年來更將入屋偷竊列為首要防範目標，要求警方在接獲報案後兩至三分鐘內到場處理。伍立倫強調，非法行業不應進入安靜住宅社區，否則不僅影響社區安全，也損害整體族群形象。

核桃市議員羅美寶則指出，依核桃市警局今年截至目前的統計，整體犯罪率較去年同期下降36.7%，顯示警方與社區合作已發揮成效。她表示，市府對任何非法行為一律零容忍，無論涉及人口販運、色情交易或其他犯罪，均會全力配合警方與檢方依法偵辦。

羅美寶同時呼籲市民持續認識鄰里、關心社區動態，強調沒有任何社區能完全免於犯罪風險，唯有居民主動通報異常狀況，才能在第一時間阻止不法行為進入社區，確保核桃市長久以來建立的安全與宜居環境。伍立倫也呼籲居民持續落實守望相助精神，若發現住家周邊出現可疑人士、車輛頻繁短暫停留或其他異常狀況，應即時且如實向警方報案。他表示，市府與警方長期推動「看見就說」的觀念，正是此次案件能及早破獲的重要原因。