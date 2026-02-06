我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

涉15億元大麻交易 華人毒梟被捕

【奧克拉荷馬市訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人大毒梟陳郝彤（Hao Tong Chen，音譯）在本次執法行動中被捕。（取自奧克拉荷馬州（Oklahoma）檢察長辦公室）
華人大毒梟陳郝彤（Hao Tong Chen，音譯）在本次執法行動中被捕。（取自奧克拉荷馬州（Oklahoma）檢察長辦公室）

一項針對高度組織化非法大麻犯罪集團的全國性掃蕩行動，已有20人被捕，其中包括本案的總策畫、華人大毒梟陳郝彤（Hao Tong Chen，音譯）。檢方表示，他的非法大麻犯罪涉案金額高達15億美元。該組織的涉案人員中，也有人在加州和中國。

奧克拉荷馬州（Oklahoma）檢察長卓蒙德（Gentner Drummond）在5日的記者會上表示，此次調查名為「鈍力行動」（Operation Blunt Force），鎖定由陳郝彤領導的犯罪組織，該集團涉嫌在包括奧克拉荷馬州在內的多個州經營價值15億美元的詐欺性醫用大麻許可計畫。

這次全國性行動，動員了27個執法機構。陳郝彤本人也在此次行動中被捕。卓蒙德表示：「我們逮捕了陳郝彤，這名毒梟策畫了一個中國跨國犯罪組織，在奧克拉荷馬、紐約、內華達和德州進行非法毒品活動。」

卓蒙德指出，該犯罪集團「涉超過15億美元的非法黑市大麻交易、洗錢及其他有組織犯罪活動。」

根據檢察長的說法，陳郝彤利用「人頭持股」（straw ownership），非法取得奧克拉荷馬大麻管理局的許可。他解釋：「這些人頭持有人收取報酬，將身分借給詐欺性的種植申請，以規避奧克拉荷馬州的居住要求，並隱瞞實際收益所有權。」

一旦取得許可，該組織便以工業規模運作，將大麻轉流至奧克拉荷馬州內外的黑市。卓蒙德強調，這不僅僅是大麻犯罪：「還涉及洗錢、大規模共謀及其他敲詐勒索活動。」

2025年11月，一個跨縣大陪審團對本案提出18項起訴。隨後在2026年1月19日及30日，共有19人被捕，其中7人在奧克拉荷馬州落網。

卓蒙德表示，此次行動是其持續打擊奧克拉荷馬州非法大麻運營的一部分。一份州檢察長辦公室的新聞稿指出，陳郝彤在2021年至2025年間在奧克拉荷馬州進行醫用大麻執照騙局。執法部門調查期間進行50多次搜查，繳獲12枝武器，將涉案的其中4人遞解出境。

這些非法所得的大麻被發現後，執法人員將其裝車運走。（取自奧克拉荷馬州（Oklah...
這些非法所得的大麻被發現後，執法人員將其裝車運走。（取自奧克拉荷馬州（Oklahoma）檢察長辦公室）
在調查過程中發現的非法大麻。（奧克拉荷馬州（Oklahoma）檢察長辦公室）
在調查過程中發現的非法大麻。（奧克拉荷馬州（Oklahoma）檢察長辦公室）
「鈍力行動」包含多個執法部門。（取自奧克拉荷馬州（Oklahoma）檢察長辦公室...
「鈍力行動」包含多個執法部門。（取自奧克拉荷馬州（Oklahoma）檢察長辦公室）

奧克拉荷馬州 大麻 加州

上一則

從冷清到人龍 2原因讓蒙市知名華人商圈回溫

下一則

特斯拉推出全輪驅動Model Y 售價不到4.2萬

延伸閱讀

涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕

涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕
共和黨南卡州眾議員梅絲被爆料虐待部屬、酗酒、濫用大麻

共和黨南卡州眾議員梅絲被爆料虐待部屬、酗酒、濫用大麻
騙貸50萬元非法種大麻 2華男認罪

騙貸50萬元非法種大麻 2華男認罪
騙貸50萬元在緬因州非法經營大麻種植場 紐約2華男認罪

騙貸50萬元在緬因州非法經營大麻種植場 紐約2華男認罪
插座後暗藏機關…法拉盛非法大麻店 遭州政府機構查封

插座後暗藏機關…法拉盛非法大麻店 遭州政府機構查封
史島菸店 搜出超過17磅非法大麻、致幻蘑菇

史島菸店 搜出超過17磅非法大麻、致幻蘑菇

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留