涉15億元大麻交易 華人毒梟被捕

華人大毒梟陳郝彤（Hao Tong Chen，音譯）在本次執法行動中被捕。（取自奧克拉荷馬州（Oklahoma）檢察長辦公室）

一項針對高度組織化非法大麻 犯罪集團的全國性掃蕩行動，已有20人被捕，其中包括本案的總策畫、華人大毒梟陳郝彤（Hao Tong Chen，音譯）。檢方表示，他的非法大麻犯罪涉案金額高達15億美元。該組織的涉案人員中，也有人在加州 和中國。

奧克拉荷馬州 （Oklahoma）檢察長卓蒙德（Gentner Drummond）在5日的記者會上表示，此次調查名為「鈍力行動」（Operation Blunt Force），鎖定由陳郝彤領導的犯罪組織，該集團涉嫌在包括奧克拉荷馬州在內的多個州經營價值15億美元的詐欺性醫用大麻許可計畫。

這次全國性行動，動員了27個執法機構。陳郝彤本人也在此次行動中被捕。卓蒙德表示：「我們逮捕了陳郝彤，這名毒梟策畫了一個中國跨國犯罪組織，在奧克拉荷馬、紐約、內華達和德州進行非法毒品活動。」

卓蒙德指出，該犯罪集團「涉超過15億美元的非法黑市大麻交易、洗錢及其他有組織犯罪活動。」

根據檢察長的說法，陳郝彤利用「人頭持股」（straw ownership），非法取得奧克拉荷馬大麻管理局的許可。他解釋：「這些人頭持有人收取報酬，將身分借給詐欺性的種植申請，以規避奧克拉荷馬州的居住要求，並隱瞞實際收益所有權。」

一旦取得許可，該組織便以工業規模運作，將大麻轉流至奧克拉荷馬州內外的黑市。卓蒙德強調，這不僅僅是大麻犯罪：「還涉及洗錢、大規模共謀及其他敲詐勒索活動。」

2025年11月，一個跨縣大陪審團對本案提出18項起訴。隨後在2026年1月19日及30日，共有19人被捕，其中7人在奧克拉荷馬州落網。