華人年度盛事 西來寺春節燈會估迎數十萬人次

記者張宏/哈岡報導
今年西來寺春節期間預計會聚集約幾十萬人次。圖為西來寺「三好沙彌」花燈。（記者張宏／攝影）
今年西來寺春節期間預計會聚集約幾十萬人次。圖為西來寺「三好沙彌」花燈。（記者張宏／攝影）

每年春節去西來寺打卡，過新年，上頭香已成為南加不少華人的傳統，今年西來寺春節期間預計會聚集約幾十萬人次。佛光山西來寺自2月17日至3月3日期間，透過融合民俗、藝文與宗教的多元活動，與南加州民眾歡喜迎新、共祈平安。

西來寺住持慧東法師表示，今年春節平安燈會以「和諧共生．馬到成功」為主題，新春期間將透過法會、文化表演與社區互動。配合主題，成佛大道規畫四大燈區，呈現「傳燈60．百年仰望」的核心意象，包括展現佛光山六十年弘法歷程的全球道場地圖燈區、象徵星雲大師百歲冥誕的微笑大師花燈、「三好沙彌」花燈，以及深受親子與年輕族群喜愛的祈願樹燈區。慧東法師表示，春節上山民眾逐年遞增，鼓勵大家分散出行，不必搶所謂頭香。

加州高速公路巡警聖塔菲泉分局長Melissa Hammond與洛縣警局工業市分局長Glenn Emery表示，大年初一西來寺周圍預計會有上萬輛車，希望大家注意交通安全，避免在車內放貴重物品，且錯峰上山或拼車。

為紓解春節車流，西來寺於17日、21日和22日及28日借用Puente Hills Mall停車場，提供約1000個車位並安排免費接駁車，服務時間為上午8點至下午5點。寺院開放時間周末為上午8時至晚間8時，上班日時間為上午9時至下午5時。

新春活動自16日晚間「辭歲普佛」揭幕，平安燈會持續至3月3日。初一上午舉行新春禮千佛，並安排文化表演，初一、初五、初六同步舉辦美食園遊會，提供多樣蔬食料理。

2026年為丙午馬年，佛光山開山祖師星雲大師以新春墨寶「和諧共生．馬到成功」祝福新年，勉勵大眾與人為善、共生共榮，邁向美好未來。此外，佛光緣美術館西來館展出「正道奔騰．馬年特展—郝毅強畫展」，展出88件作品，展期至3月8日。新春期間，寺院亦開放叩平安鐘、點燈祈福，誠邀民眾共迎新年、培養善念，安定身心。

從左至右依次是多年義工華興保險CEO張國興、慧澄法師、國際佛光會洛杉磯協會會長蔡...
從左至右依次是多年義工華興保險CEO張國興、慧澄法師、國際佛光會洛杉磯協會會長蔡月琴、西來寺住持慧東法師、洛杉磯工業市警察局分局長Glenn Emery、加州高速公路巡警聖塔菲泉分局長Melissa Hammond參加4日的記者會。（記者張宏／攝影）
西來寺住持慧東法師（中）、洛杉磯工業市警察局分局長Glenn Emery（右）、...
西來寺住持慧東法師（中）、洛杉磯工業市警察局分局長Glenn Emery（右）、加州高速公路巡警聖塔菲泉分局長Melissa Hammond在許願樹前，預祝今天春節平安燈會順利安全。（記者張宏／攝影）
佛光山開山祖師星雲大師以新春墨寶「和諧共生．馬到成功」祝福新年。（記者張宏／攝影...
佛光山開山祖師星雲大師以新春墨寶「和諧共生．馬到成功」祝福新年。（記者張宏／攝影）

春節 加州 星雲大師

