華人年度盛事 西來寺春節燈會估迎數十萬人次

今年西來寺春節期間預計會聚集約幾十萬人次。圖為西來寺「三好沙彌」花燈。（記者張宏／攝影）

每年春節 去西來寺打卡，過新年，上頭香已成為南加不少華人的傳統，今年西來寺春節期間預計會聚集約幾十萬人次。佛光山西來寺自2月17日至3月3日期間，透過融合民俗、藝文與宗教的多元活動，與南加州 民眾歡喜迎新、共祈平安。

西來寺住持慧東法師表示，今年春節平安燈會以「和諧共生．馬到成功」為主題，新春期間將透過法會、文化表演與社區互動。配合主題，成佛大道規畫四大燈區，呈現「傳燈60．百年仰望」的核心意象，包括展現佛光山六十年弘法歷程的全球道場地圖燈區、象徵星雲大師 百歲冥誕的微笑大師花燈、「三好沙彌」花燈，以及深受親子與年輕族群喜愛的祈願樹燈區。慧東法師表示，春節上山民眾逐年遞增，鼓勵大家分散出行，不必搶所謂頭香。

加州高速公路巡警聖塔菲泉分局長Melissa Hammond與洛縣警局工業市分局長Glenn Emery表示，大年初一西來寺周圍預計會有上萬輛車，希望大家注意交通安全，避免在車內放貴重物品，且錯峰上山或拼車。

為紓解春節車流，西來寺於17日、21日和22日及28日借用Puente Hills Mall停車場，提供約1000個車位並安排免費接駁車，服務時間為上午8點至下午5點。寺院開放時間周末為上午8時至晚間8時，上班日時間為上午9時至下午5時。

新春活動自16日晚間「辭歲普佛」揭幕，平安燈會持續至3月3日。初一上午舉行新春禮千佛，並安排文化表演，初一、初五、初六同步舉辦美食園遊會，提供多樣蔬食料理。