日本山梨縣訪問團 拜會聖市

【聖蓋博市訊】
日本山梨縣政府代表拜訪聖蓋博市，圖為雙方參觀即將邁入百年歷史的聖蓋博大劇院。（聖蓋博市府）
日本山梨縣政府代表拜訪聖蓋博市，圖為雙方參觀即將邁入百年歷史的聖蓋博大劇院。（聖蓋博市府）

聖蓋博市議員吳程遠曾在2025年10月出訪日本，期間到訪富士山所在的山梨縣（Yamanashi Prefecture)，與該地知事長崎幸太郎（Kotaro Nagasaki）會晤，雙方進行深入交流，並初步建立互訪共識。今年2月2日，日本山梨縣政府產業政策部課長小池一尚（Koike Kazuhisa）代表長崎幸太郎，率訪問團回訪聖蓋博市。

吳程遠表示，聖蓋博市為洛杉磯地區的發源地，擁有深厚歷史文化底蘊與高度族裔多元的社區結構，是一座兼具傳統與前瞻視野的城市。他歡迎山梨縣訪問團蒞臨，並期盼透過持續交流，進一步深化雙方在經濟、產業與文化層面的合作關係，推動城市國際連結邁向新階段。

山梨縣訪問團團長小池一尚代表長崎幸太郎，感謝吳程遠去年親訪山梨縣並積極促成雙方互動。小池表示，此次訪美，除強化與聖蓋博市的合作關係外，也希望向市府及在地產業界介紹山梨縣在醫療設備精密製造、中小企業技術實力與整體經濟發展現況，期盼此行成為雙方長期合作的重要起點。

會議中，聖蓋博市經濟發展部經理Karen Ko向訪團分享聖蓋博市的歷史背景與文化；山梨縣訪團亦對仁愛醫療集團與聖蓋博谷醫療中心表達高度合作興趣。

會後，山梨縣訪團亦參觀即將邁入百年歷史的聖蓋博大劇院（San Gabriel Mission Playhouse），對一座歷史城市能保有兼具國際水準與文化底蘊的表演場館深表讚賞。雙方並達成共識，未來將就人才培育、供應鏈合作及商務媒合等議題展開第二階段交流規畫，持續深化城市夥伴關係。

此次日本山梨縣訪問團成員，還包括產業政策部主任中野真仁（Mahito Nakano）、課長輔佐渡邊勳（Isao Watanabe）、中小機構代表岩本裕司（Yoosa Lee Iwamoto）及健康事業部負責人近藤正伸（Kondo Masanobu）。聖蓋博市政府則有市政經理Mark Lazarratto、新聞聯絡官Iliana Flores等市府一級主管出席。市府亦特別邀請仁愛醫療集團高級執行副總裁Linda Marsh，以及聖蓋博谷醫療中心（San Gabriel Valley Medical Center）執行長Tarinder Khatkar參與，促進醫療產業的實質對話。

日本訪問團到訪聖蓋博市，雙方就文化、經濟等領域進行了卓有成效的交流。（聖蓋博市府...
日本訪問團到訪聖蓋博市，雙方就文化、經濟等領域進行了卓有成效的交流。（聖蓋博市府）
吳程遠（左）去年10月代表聖蓋博市府到訪日本，與山梨縣知事長崎幸太郎交流。（吳程...
吳程遠（左）去年10月代表聖蓋博市府到訪日本，與山梨縣知事長崎幸太郎交流。（吳程遠提供）

聖蓋博 日本 供應鏈

