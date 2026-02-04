進駐安大略8年 華航迎第100萬旅客

安大略國際機場迎來華航第100萬位飛台北乘客，華航洛分公司總經理池志超(中)和第100萬名乘客程治恩(右2），及安大略機場管理局高層(右一和左二）合影。（安大略機場提供）

華航 八年安大略營運，迎來第100萬旅客。中華航空公司2日於安大略至台北航班(CI-023)登機門前舉辦迎接第100萬名搭乘旅客活動，華航致贈這名幸運百萬旅客安大略至亞洲不限航點經濟艙來回機票一張，安大略機場管理局也獻上紀念品。

華航北美地區處長池志超表示，華航2018年3月以B777-300ER客機營運安大略至台北航線至今，讓廣大居住在洛杉磯東部的亞裔民眾縮短返鄉距離，也提供更便捷通關服務。近期在華航與西南航空合作下，安大略機場也成為華航旅客轉往美國內地的選擇，相信未來將持續為安大略機場挹注更多的旅次。

安大略機場管理局交流和市場部門資深副總Eren Cello表示，華航是安大略機場第一家直飛亞洲的航空公司，百萬旅客的里程碑，將帶給機場管理局更大信心持續發展並提升機場建設，為安大略到亞洲交通給予更好服務。

「百萬旅客」程先生，獲華航安大略至亞洲航線來回經濟艙機票一張。（華航提供）

百萬幸運得獎旅客程治恩表示，他從小就跟著家人搭乘華航，到現在也是華航忠實旅客。他搭完當天行程後，會員等級剛好從翡翠卡升到晶鑽卡，特別有紀念意義。他住在橙縣，前往安大略機場和洛杉磯國際機場 （LAX）的距離差不多，但因為安大略交通比較方便且入關速度快，他很喜歡從安大略搭華航出發。

華航近期台灣至北美航班（含安大略機場）全艙等攜手連續六年榮獲台灣米其林指南一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳，推出全新聯名機上餐點。華航以T+T一貫的多元亞洲風味為設計主軸，打造具東南亞 風味且融合台灣在地特色的高空饗宴，讓旅客在長途飛行中也能展開美食風味的探索樂趣。