洛市中央圖書館 開啟百年時光膠囊

洛杉磯中央圖書館時光膠囊，記錄當年埋入膠囊的情景。（取材自洛杉磯中央圖書館YT）

洛杉磯 中央圖書館慶祝啟用百周年， 日前舉行「Central 100」百年慶典，並打開自1925年以來封藏的銅製時光膠囊。膠囊內含當年洛杉磯市與圖書館相關文件、報紙、歷史照片與出版品等珍貴文物，更意外發現一只更早期的小型銅盒，相信來自19世紀80年代的加州 師範學院（California State Normal School），內含記載1881年洛杉磯人口數的文件、教育與地方事務資料，揭示城市文化與公共圖書發展的歷史軌跡，吸引大批民眾與文化界關注。

該時光膠囊原先隨中央圖書館建築基石埋入，近期由館方組成專案團隊，經鑽孔勘查與拆除牆面後，小心翼翼將之取出。膠囊文物保存狀況良好，經專業人員清理與修護後首次對外展示，還原一世紀前洛杉磯社會與圖書館籌設時的文化樣貌。

洛杉磯中央圖書館時光膠囊中，有記錄1881年洛杉磯人口1萬餘人的文件。（取材自洛杉磯中央圖書館YT）

特別的是，膠囊中另藏一只尺寸更小的銅盒，被認為是當年加州師範學院埋入的基石膠囊之一，距今超過140年。盒內包括19世紀報刊剪輯、記錄1881年洛杉磯人口1萬餘人的文件、教育機構相關紀錄及其他城市生活資料，為此次展出增添層次，也為洛杉磯早期城市與教育史補上一筆罕見實物紀錄。開箱文物將於中央圖書館館內展區陸續展出，供民眾參觀；其餘珍貴物品則由圖書館妥善典藏，並規畫數位化保存與研究使用。

此外，中央圖書館宣布，將於2026年封存全新百年膠囊，收錄展現當代洛城生活與科技發展樣貌的資料，留待百年後後人開啟回顧。圖書館同時推出限量版百年紀念借書證，由全市各分館提供申請，供讀者使用與收藏。

洛杉磯中央圖書館外觀一隅。該館於1926年啟用，為城市歷史地標，日前慶祝啟用百年，並開啟1925年埋藏的時光膠囊。（Google Maps截圖）

中央圖書館自1926年啟用以來，不僅是知識殿堂，也曾歷經1986年嚴重火災重創館藏，經歷長期修復與重建後，已成為洛城文化地標與市民生活記憶的重要據點。此次膠囊開啟儀式不僅重現舊時記憶，也象徵知識傳承與城市精神的延續。「Central 100」系列活動預計持續至年底，內容包括多檔主題展覽、歷史講座、兒童閱讀活動、巡迴展示與社區參與計畫，並串聯洛杉磯公共圖書館系統72個分館共同響應，呈現公共圖書館百年來的發展脈絡與市民生活的深厚連結。