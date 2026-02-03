蒙市年節展抽獎 28位幸運兒揭曉
「2026蒙市迎春年節展」於2月1日圓滿落下帷幕，活動當晚壓軸登場的「幸運大抽獎」吸引大批民眾駐足，現場氣氛熱烈。今年抽獎獎項內容豐富多元，從國際機票、迪士尼樂園門票，到消費禮券一應俱全，設有10個獎項等級，共28人獲獎，回饋到場民眾的熱情支持。
抽獎環節於晚間6時40分正式開始，由世界日報洛杉磯社社長于趾琴與多位贊助商代表到場見證抽出，包括金泉賭場渡假村酒店（Fantasy Springs Resort Casino）的接待代表，以及中華航空代表Mei Lin。所有獎項皆透過電腦隨機抽獎程式產生，在公開、公正的程序下完成抽取。
其中最受矚目的頭獎，為長榮航空提供的「洛杉磯至台北來回豪經艙機票」，最終由幸運得主Chin Hwa Hsu獲得。
領獎時間為2月9日至2月27日。請中獎者本人攜帶有效身分證明文件，或委託親友代領（須出示中獎者的有效身分證明），前往洛杉磯世界日報大樓（1588 Corporate Center Dr, Monterey Park, CA 91754）辦理領獎手續。所有獎項僅限現場領取，不提供外地郵寄服務。
領獎時間為周一至周五上午10時至下午5時，可至一樓服務台辦理。另請注意，2月17日為農曆大年初一，世界日報當日不對外辦公。相關領獎細節，請洽洛杉磯世界日報活動企劃中心，電話為323-268-4982，分機600。
詳細獲獎名單如下（括號中為手機號後5位數）：
【頭獎】長榮航空洛杉磯-台北來回機票（豪經艙）
Chin Hwa Hsu（56621）
【二獎】迪士尼樂園一日一園門票（4張一套）
Christy Leong（41163）
YunJu Hwangbo（14510）
【三獎】中華航空洛杉磯/安大略-亞洲航點來回機票（經濟艙）
Xiaojie Yang（15955）
【四獎】Fantasy Springs 金泉賭場渡假村3天2夜住宿＋雙人晚餐（須年滿21歲）
Emily Chan（67969）
Adan Duarte Jr.（60790）
【五獎】H Mart $500現金禮券
Zeng Shuying（26601）
Xiangsheng Su（05096）
【六獎】趙傳演唱會門票2張（須年滿21歲）
Alan Lee（42820）
Justin Y. Ng（99546）
Pin-Ling Chen（22279）
【六獎】BIG FOUR演唱會門票2張（須年滿21歲）
Somsack Sisangkorn（76953）
Jeanne Lee（68189）
Kevin（08127）
【七獎】LA Kings全隊簽名球衣+紀念球3個
Amy Sui（86296）
【八獎】OSIM肩頸按摩器
Amanda Lee（06529）
Angela Chang-Atkins（33056）
【九獎】Raising Cane’s高級禮品
Alex Wong（00929）
【十獎】H Mart $100現金禮券
Houping（90769） Jasper Fan（83881）
Edward Li（14286） Kenneth Chan（68127）
Amanda Lin（15153） Masayo Yoshida（78490）
Min Lai（08157） Hilda Deng（81510）
Tianlu Wang（85592）Elina Qiu（63008）
