民權人士、媒體工作者示警：美國歷史正被簡化、抹除

記者劉子為／洛杉磯報導
Ann Burroughs表示，主流媒體長期未能充分呈現族裔社群的歷史經驗，而族裔博物館與社群媒體的工作，本質上都是「記憶的守護者」。（截圖自ACoM會議）
川普政府推動重塑、甚至抹除美國非白人歷史，包括審查國家博物館展覽、移除公共空間紀念牌、淡化國定紀念日的歷史脈絡之際，多位文化、民權與媒體工作者警告，這並非單純的文化爭論，而是一場圍繞「誰有權定義國家記憶」的權力之爭。

美國社群媒體（ACoM）30日舉行線上簡報會，邀請博物館主管、民權倡議者與資深媒體人，探討在美國即將迎來建國250周年之際，官方敘事如何趨於單一化，以及社群與少數族裔媒體在守護歷史真相中的角色。

日裔美國人國家博物館（JANM）總裁兼執行長Ann Burroughs表示，主流媒體長期未能充分呈現族裔社群的歷史經驗，而族裔博物館與社群媒體的工作，本質上都是「記憶的守護者」。

她指出，紀念日從來不是中立的時刻，因為它們形塑了社會集體記憶，也影響未來世代如何理解「誰屬於這個國家、又是在什麼條件下被承認」。在建國250周年籌備過程中，川普政府試圖呈現一個「去衝突、去責任、去多樣性」的美國歷史版本，淡化排除、壓迫與抗爭的歷史，這不是真實的美國史。

Burroughs強調，博物館近年面臨前所未有的政治壓力，包括被要求調整詮釋、避談「不方便的歷史」，甚至以砍經費作為威脅手段。她指出，對文化機構的攻擊，本質上是對第一修正案與公共言論空間的侵蝕。

民權與人權領導會議（The Leadership Conference on Civil Rights and Human Rights）資深研究員Margaret Huang則分享自身經驗，指出美國教育體系長期忽略重建時期、日裔拘禁與民權運動等關鍵歷史，導致許多人直到成年後，才意識到自己「從未被教過的美國史」。

她引述南方貧困法律中心（Southern Poverty Law Center）的研究指出，全美目前仍有超過2000座邦聯紀念物，這些雕像與命名多在內戰結束60至80年後才出現，目的在於對抗民權運動、鞏固白人至上敘事，而非單純紀念歷史。

資深記者、作家Ray Suarez直言，當前政府正動用「人口與權力優勢」，強行灌輸一種幻想式的國族敘事，否認美國自建國以來即為多族裔、多文化社會的事實。他批評，將歷史中奴隸制度、族裔貢獻視為「令人不舒服的內容」，實際上是一種重新奪回話語權的政治操作。

