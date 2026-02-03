大熊湖雪況不佳仰賴人工造雪 票價高漲性價比低 雪友轉往北加與外州雪場

我的頻道

記者謝雨珊／洛杉磯報導
目前大熊湖部分雪道甚至「露土」，滑行感更接近偏硬的冰面。（簡先生提供）
目前大熊湖部分雪道甚至「露土」，滑行感更接近偏硬的冰面。（簡先生提供）

隨著南加州滑雪季正式展開，不少雪友紛紛上山。然而，今年南加州熱門大熊湖（Big Bear）滑雪場的雪況，似乎不太理想，令不少滑雪愛好者相當失望。一名華裔滑雪愛好者簡先生分享心得指出，目前大熊湖部分雪道甚至「露土」，滑行感更接近偏硬的冰面。他建議追求理想雪質的民眾，不妨將目標轉向北加州或跨州雪場，才能真正體驗滑行樂趣。

雪量驟減，成為雪況不理想的主因之一。根據大熊湖滑雪場官網資料顯示，近年來當地積雪量落差明顯。2022-23雪季累積積雪量高達277英尺，2023–24雪季累積積雪量降至201英尺，2024–25雪季更大幅跳水至87英尺；2025–26雪季，截至目前累積積雪僅約7英尺；而傳統雪季，是從上年11月統計到次年4月，換言之如今雪季已過半。

簡先生日前與一群好友相邀前往大熊湖滑雪，發現在大熊湖滑雪的人潮意外稀疏，且雪況並不理想。他表示，大熊湖似乎從去年感恩節至今，缺乏足夠的天然降雪，導致多數雪道沒有開放，場內多倚賴人工造雪，導致滑行面呈現偏硬的「冰面」質感，部分路段甚至可見裸露的泥土。滑起來的體驗感不是很理想。

他說，尤其現在滑雪票一年比一年還貴，若無季票而需單買一日雪票（價格要上百美元），大熊湖滑雪的性價比並不高。「大熊湖本就適合休閒滑或初學者練習。」他坦言，Ikon Pass在內的季票與單日雪票漲幅驚人，建議洛杉磯的滑雪族，若想追求理想雪況與滑行樂趣，在預算允許下，直接前往北加州或其他大型滑雪勝地，會是更划算的選擇。

相較之下，北加州猛獁湖（Mammoth Lakes）雪場近期迎來連續暴雪，雪質穩定且粉雪厚實，「暴雪過後的兩個周末人潮湧入，據說排纜車要超過1小時以上」。但他認為，相比雪況不好的大熊湖，「即便搭乘纜車上山要排隊，那種滑行快感也完全值得。」

每年都去滑雪超過三趟以上的簡先生表示，今年雪季似乎有延後趨勢。他認為，若後續降雪集中在冬末春初，本季有可能像前年一樣，可能一直延伸到6月至7月。初步對於本季的整體規劃，簡先生預計將安排兩至三趟跨區域行程，目的地橫跨猶他州及科羅拉多州。

家住巴沙迪那（Pasadena）的陳小姐近日趁著周末上山，眼前的景象也讓她大感意外。陳小姐表示，以前開車進入大熊湖的沿途路段，入目皆應是銀白世界，但今年卻反常的「一點雪影都沒有」。

「到雪場更是驚呆！」陳小姐形容，雪場周邊山坡完全不見積雪，天然降雪量少得可憐。這種「雪場內人工造雪、雪場外草木凋零」的強烈對比，讓不少興沖沖上山的民眾感到失望。陳小姐的經歷，也再次印證今年南加冬季度假區，正面臨嚴峻的「雪荒」挑戰，民眾上山前務必事先上網查看雪況，以免期待落空。

洛杉磯時報日前也報導南加本季少雪的狀況。加大農業與自然資源科學家Daniel Swain向洛杉磯時報表示，這是全球變暖導致的典型現象。尤其是南加地區連續的暖冬，「每天均溫高2、3、4華氏度，雪線就會越來越高，看到多是降雨，而不是降雪」。

加州 南加 洛杉磯

