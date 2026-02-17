我的頻道

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

南加年味這裡找 吃喝玩樂迎金馬

記者張宏／洛杉磯報導
穿上中國傳統服飾的唐老鴨。（記者張宏／攝影）
穿上中國傳統服飾的唐老鴨。（記者張宏／攝影）

春節將至，南加州年味悄然升溫。從Lady M推出極具紀念價值的馬年新春禮盒與節慶蛋糕，到迪士尼樂園以紅燈籠、中文金曲與熊貓甜點打造的新春園遊；再到iTaiwan Foods推出的便利圍爐年菜組合、馬年限定洋酒與特色中餐廳年節套餐，吃喝玩樂一次網羅，讓海外華人感受濃濃新年儀式感。

每年春節都推出極具紀念價值的新春禮盒的Lady M今年也帶來驚喜，禮盒外觀採用亮眼的雲紋設計，滑開後可看到優雅奔馳的駿馬，象徵馬年的進步與活力。盒內含32片四款椰子、巧克力榛果橙、香草、覆盆子口味的迷你可麗餅餅乾和Lady M經典紅包，且禮盒抽屜內還珍藏一款純素皮革馬形包飾吊牌，作為新年幸運象徵。另外還有香橙千層蛋糕，以手工可麗餅層層堆疊，夾入卡拉卡拉橙奶油，中間搭配香草海綿蛋糕與橙子果醬，最後以乾燥橙皮屑與雪糖點綴完成，為節慶量身打造。

禮盒外觀採用亮眼的雲紋設計，隨著滑開動作呈現優雅奔馳的駿馬來象徵馬年的進步與活力...
禮盒外觀採用亮眼的雲紋設計，隨著滑開動作呈現優雅奔馳的駿馬來象徵馬年的進步與活力。（LadyM提供）

南加社區春節也有很多充滿節日氛圍的場所，迪士尼今年的新春園遊簡直太懂華人，紅燈籠高高掛、中文歌，連熊貓都「走進」迪士尼。加州迪士尼樂園度假區邀請華人樂隊演唱周杰倫和鄧麗君等多首中文經典歌曲，更首次引進由華人甜品品牌為迪士尼量身打造的熊貓造型甜點，讓遊客在視覺、聽覺與味蕾之間，全方位感受濃濃的新春氛圍。即日起至2月22日，迪士尼加州冒險樂園化身多元民族新年慶典舞台，以中韓越民俗表演、書法、花木蘭農曆新年遊行等文化體驗，向中國、越南與韓國的新春傳統致敬。包含六張優惠券的美食餐飲通行證（Sip and Savor Pass）可品嚐卡比燒牛小排、芭樂火龍果氣泡飲、辣味五花肉起司烤三明治和香酥雞肉刈包及鹽酥雞等美味。

迪士尼為春節製作的馬年麵包。（記者張宏／攝影）
迪士尼為春節製作的馬年麵包。（記者張宏／攝影）
迪士尼冒險樂園新春區域年味十足。（記者張宏／攝影）
迪士尼冒險樂園新春區域年味十足。（記者張宏／攝影）

喜歡便利圍爐年才對民眾可嘗試iTaiwan Foods推出的「LUNAR NEW YEAR FEAST BUNDLE年菜組合」，集結多家知名品牌年菜料理，提供消費者多元且便利的圍爐選擇。年菜組合共推出三款套餐，奔馬迎春六饗宴（Six-Course Lunar Feast），優惠價198美元；金馬五福好運旺（Golden Five-Dish Feast），優惠價168美元和馬上四喜團圓（Four-Dish Festive Set），優惠價128美元。即日起購買「奔馬迎春六饗宴」或「金馬五福好運旺」任一指定年菜組合，即可獲得新年限定保冷袋，數量有限，送完為止。

iTaiwan Foods推出的「LUNAR NEW YEAR FEAST BU...
iTaiwan Foods推出的「LUNAR NEW YEAR FEAST BUNDLE 年菜組合」。（iTaiwan Foods提供）

提供多款年菜單品供消費者自由選購，包括金鯧海鮮芋頭炊粉、古早味鰻魚米糕、鮑參佛跳牆、台灣國宴蔬翅羹、富貴紅燒獅子頭、XO醬蘿蔔糕及多款年糕，網羅傳統年味與經典菜色，滿足不同口味偏好。

不少洋酒也推出馬年限定款，像來自澳洲的Penfolds推出2026農曆新年限量版禮盒系列，想嘗試中式美食新意思的民眾，也可去阿罕布拉貴州菜餐廳亨記（Hengry）品嘗洛杉磯為數不多主打酸辣的貴州菜，其在春節推出價值300美元和500美元兩款春節套餐，包括苗家酸湯紅衣魚片、酸湯龍蝦和貴州辣子雞、龍式紅油冒牛蛙、甜燒白等特色美食。

來自澳洲的Penfolds推出2026農曆新年限量版禮盒系列。（記者張宏／攝影）
來自澳洲的Penfolds推出2026農曆新年限量版禮盒系列。（記者張宏／攝影）
想嘗試中式美食新意思的民眾，也可去阿罕布拉的貴州菜餐廳亨記，品嘗洛杉磯為數不多主...
想嘗試中式美食新意思的民眾，也可去阿罕布拉的貴州菜餐廳亨記，品嘗洛杉磯為數不多主打酸辣的貴州菜。（亨記提供）

華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

2026-02-10 14:00
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11

