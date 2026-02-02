我的頻道

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

世報歡慶50周年見證歷史時刻 蒙市迎春年節展同樂

蒙特利公園訊
年節展進入第二天，依然人潮洶湧。（記者劉子為╱攝影）
「2026蒙市迎春年節展」活動連續二天，在1日晚間落幕，並抽出多項大獎。在蒙特利公園市迎春年節展主舞台舉行創報50周年慶祝活動，邀請民眾一同見證這個別具意義的重要時刻。在熱鬧喜氣的年節氛圍中，與社區讀者面對面相聚，為這段跨越半世紀的情誼留下溫馨回憶。

自創刊以來，世界日報陪伴北美華人走過五十個寒暑，從早年的紙本新聞到如今橫跨網站、社群與行動平台的多元媒體型態，始終站在華人社區最前線，記錄移民打拚的足跡，也見證無數家庭在異鄉落地生根的故事。無論是社區大小事、教育資訊、生活服務或文化活動，世界日報長年扮演資訊橋梁與情感連結的重要角色，與讀者建立深厚情誼。

選擇在年味最濃、人潮最熱絡的迎春年節展舉辦慶生活動，別具象徵意義。這不只是世界日報陪伴北美華人走過50個寒暑，更是屬於整個華人社區的共同記憶與榮耀時刻，邀請讀者一起吃蛋糕、話回憶、迎新年，也為世界日報下一個50年揭開序幕。

活動由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市政府及蒙市經濟與商業發展委員會（EBDC）共同主辦，集結超過200攤商，吃喝玩樂一次到位，邀請民眾一同歡慶新春、迎接馬年。

今年活動主舞台節目邀請超過30組表演團隊輪番演出，現場也規劃拼圖遊戲、有獎徵答等互動活動，好禮大放送。其中最受矚目的幸運大抽獎，包括洛杉磯至台北來回機票、迪士尼樂園門票套組、金泉賭場度假村三天二夜住宿加雙人晚餐、趙傳演唱會門票、BIG FOUR演唱會門票，以及H Mart超市禮券等。洛杉磯國王隊（LA Kings）也將提供全隊簽名球衣與紀念球。民眾紛紛在活動服務台填寫抽獎表格，把大獎帶回家。

世界日報除期待讀者和民眾明年再度一同慶祝新年，也感謝今年參與的贊助商，包括： 

主舞台精彩的節目吸引眾多民眾駐足觀賞。（記者劉子為╱攝影）
年節展進入第二天，人潮不減。（記者劉子為╱攝影）
世界日報 華人 蒙特利公園市

