世報迎春2026年節展╱Toyota展新款、轉盤抽獎人氣旺

Toyota整體攤位設計鮮明吸睛，以紅白為主色搭配櫻花裝飾，成為活動中最吸睛的展區之一。（記者張庭瑜/攝影）

由世界日報 主辦的「2026蒙市迎春年節展」31日登場，Toyota 設立互動攤位共襄盛舉，以轉盤抽獎活動與最新車款展示，吸引大量民眾熱情參與。

整個Toyota攤位設計以喜氣紅色為主視覺，搭配櫻花佈置與璀璨燈飾，營造出濃厚的新春節慶氛圍。品牌工作人員熱情專業地介紹產品特色，現場服務流暢周到，讓每位到訪民眾都感受到品牌的用心經營。現場特別準備趣味十足的轉盤遊戲，民眾只需完成簡單的掃碼註冊步驟即可參加抽獎，獎品包括品牌T恤、帽子與購物袋等實用精美贈品。從上午10時活動開始就有民眾排隊等候，人潮熱度持續不減，直到下午仍不斷湧入參與人群，攤位前始終維持著長長的排隊人龍，成為全場最熱鬧的區域之一。

現場民眾反應相當熱烈，參與者劉小姐開心分享：「本來只是路過看看，看到這麼多人排隊就跟著一起排，沒想到真的幸運抽中T恤，很有參與感也很開心。」也有不少家長特地帶著小孩前來參加活動，家長陳先生也說：「小朋友轉到帽子非常高興，這樣的互動活動很有意義，不僅增加親子同樂機會，也讓大家對品牌留下深刻美好的印象。」

除了趣味互動遊戲外，Toyota還精心展示兩款備受矚目的最新車型，包括搶眼的紅色電動車 款「bZ系列」，以及純白色的全新2025年Land Cruiser。許多對汽車感興趣的民眾紛紛駐足詢問車款細節，現場工作人員耐心解說車輛特色與性能，不少民眾更把握機會實際上車體驗，仔細感受車內寬敞空間與先進科技配備。