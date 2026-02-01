我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

世報迎春2026年節展╱Toyota展新款、轉盤抽獎人氣旺

記者張庭瑜/洛杉磯報導
Toyota整體攤位設計鮮明吸睛，以紅白為主色搭配櫻花裝飾，成為活動中最吸睛的展區之一。（記者張庭瑜/攝影）
Toyota整體攤位設計鮮明吸睛，以紅白為主色搭配櫻花裝飾，成為活動中最吸睛的展區之一。（記者張庭瑜/攝影）

世界日報主辦的「2026蒙市迎春年節展」31日登場，Toyota設立互動攤位共襄盛舉，以轉盤抽獎活動與最新車款展示，吸引大量民眾熱情參與。

整個Toyota攤位設計以喜氣紅色為主視覺，搭配櫻花佈置與璀璨燈飾，營造出濃厚的新春節慶氛圍。品牌工作人員熱情專業地介紹產品特色，現場服務流暢周到，讓每位到訪民眾都感受到品牌的用心經營。現場特別準備趣味十足的轉盤遊戲，民眾只需完成簡單的掃碼註冊步驟即可參加抽獎，獎品包括品牌T恤、帽子與購物袋等實用精美贈品。從上午10時活動開始就有民眾排隊等候，人潮熱度持續不減，直到下午仍不斷湧入參與人群，攤位前始終維持著長長的排隊人龍，成為全場最熱鬧的區域之一。

現場民眾反應相當熱烈，參與者劉小姐開心分享：「本來只是路過看看，看到這麼多人排隊就跟著一起排，沒想到真的幸運抽中T恤，很有參與感也很開心。」也有不少家長特地帶著小孩前來參加活動，家長陳先生也說：「小朋友轉到帽子非常高興，這樣的互動活動很有意義，不僅增加親子同樂機會，也讓大家對品牌留下深刻美好的印象。」

除了趣味互動遊戲外，Toyota還精心展示兩款備受矚目的最新車型，包括搶眼的紅色電動車款「bZ系列」，以及純白色的全新2025年Land Cruiser。許多對汽車感興趣的民眾紛紛駐足詢問車款細節，現場工作人員耐心解說車輛特色與性能，不少民眾更把握機會實際上車體驗，仔細感受車內寬敞空間與先進科技配備。

Toyota多年來持續支持並積極參與世界日報各項社區活動，透過設置攤位與舉辦多元互動活動，不斷加強與在地華人社區的緊密連結，也讓更多家庭有機會近距離認識品牌優質車款與完善服務。活動當天現場秩序井然，參與人數眾多且氣氛熱絡，成為整個蒙市迎春年節展中最受矚目、人氣最旺的攤位之一。

民眾大排長龍參加Toyota攤位的轉盤抽獎活動，現場氣氛熱烈，從早上排到下午依然...
民眾大排長龍參加Toyota攤位的轉盤抽獎活動，現場氣氛熱烈，從早上排到下午依然人潮不減。（記者張庭瑜/攝影）
Toyota展示的2025年全新Land Cruiser車款也成焦點，民眾近距離...
Toyota展示的2025年全新Land Cruiser車款也成焦點，民眾近距離了解新車資訊、拍照留念。（記者張庭瑜/攝影）
排隊參與活動的民眾臉上洋溢笑容，小朋友也在一旁玩得不亦樂乎，家庭民眾參與度高。（...
排隊參與活動的民眾臉上洋溢笑容，小朋友也在一旁玩得不亦樂乎，家庭民眾參與度高。（記者張庭瑜/攝影）
工作人員準備好豐富的贈品，包括T-shirt與紅色購物袋，讓參加者有機會帶回家實...
工作人員準備好豐富的贈品，包括T-shirt與紅色購物袋，讓參加者有機會帶回家實用又有紀念價值的禮物。 （記者張庭瑜/攝影）
民眾自上午10點起便開始排隊，參加Toyota設攤的轉盤抽獎活動。（記者張庭瑜/...
民眾自上午10點起便開始排隊，參加Toyota設攤的轉盤抽獎活動。（記者張庭瑜/攝影）
Toyota轉盤抽獎區持續吸引人潮，不少民眾滿懷期待等待轉盤的結果。（記者張庭瑜...
Toyota轉盤抽獎區持續吸引人潮，不少民眾滿懷期待等待轉盤的結果。（記者張庭瑜/攝影）
現場展示的紅色bZ系列電動車吸引許多民眾近距離參觀，不少人上車體驗內裝與空間設計...
現場展示的紅色bZ系列電動車吸引許多民眾近距離參觀，不少人上車體驗內裝與空間設計。（記者張庭瑜/攝影）

Toyota 世界日報 電動車

上一則

世報迎春2026年節展╱Yaamava’賭場同慶 推馬年盛典

下一則

蒙市迎春年節展／李家莊粉麵廠義賣回饋社區

延伸閱讀

2026蒙市迎春年節展今開幕 快來一起玩吧

2026蒙市迎春年節展今開幕 快來一起玩吧
王玉雯「突然的喜歡」人氣飆升 多段情史被挖

王玉雯「突然的喜歡」人氣飆升 多段情史被挖
世報歡慶50周年 免費蛋糕與你分享甜蜜滋味

世報歡慶50周年 免費蛋糕與你分享甜蜜滋味
「開1天虧1天」花蓮春節訂房率跌破3成 墾丁房價降2成攬客

「開1天虧1天」花蓮春節訂房率跌破3成 墾丁房價降2成攬客
喬治亞理工學院與艾默蕾大學中國學生會聯合舉辦 2026 馬年春節聯歡晚會 即日起開放招商合作

喬治亞理工學院與艾默蕾大學中國學生會聯合舉辦 2026 馬年春節聯歡晚會 即日起開放招商合作
世報迎春2026年節展╱蒙市年節展周末登場 封街送好禮

世報迎春2026年節展╱蒙市年節展周末登場 封街送好禮

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
劉昕（左）常常回憶起與母親生前在一起的時光。（圖／劉昕提供）

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

2026-01-25 20:29

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克