世報迎春2026年節展╱Yaamava’賭場同慶 推馬年盛典

記者張庭瑜╱蒙特利公園市報導
Yaamava' 高級貴賓接待經理Barry Bai手持感謝狀，並展示賭場春節期間的趙傳與Big Four主打演唱會海報。（記者張庭瑜╱攝影）
Yaamava' 高級貴賓接待經理Barry Bai手持感謝狀，並展示賭場春節期間的趙傳與Big Four主打演唱會海報。（記者張庭瑜╱攝影）

在鑼鼓喧天、人潮湧動的「2026蒙市迎春年節展」中，Yaamava' Resort & Casino at San Manuel再度參加，與社區民眾共度農曆新年。作為長年支持亞裔文化的重要企業之一，Yaamava' 不僅派員到場與民眾互動，也介紹即將於賭場內展開的系列慶典活動，為其40周年慶揭開序幕。

Yaamava' 高級貴賓接待經理Barry Bai代表出席，他說：「非常榮幸再次參與世界日報這場充滿文化意義的新年活動。Yaamava' 多年以來積極參與亞裔社區的文化節慶，希望透過面對面交流，表達對多元文化的尊重與支持。」

他指出，即日起至2月28日，Yaamava' 將推出一系列農曆新年慶典活動，內容豐富，包括傳統舞獅、星級主廚年菜、亞洲風格裝置藝術、大型抽獎與高額百家樂錦標賽等，熱鬧非凡。

在促銷活動方面，2月18日先舉辦獎金8萬8888美元的百家樂賽事，接著在2月19日與20日，累積獎金將飆升至88萬8888美元，可說是Yaamava'歷來規模最大的百家樂賽事之一。

二月的每周五、六晚，還有「250萬美元紅包抽獎」，每晚五位幸運者可獲得888元至8萬8888元不等的Free Play。此外，Yaamava'與Palms Casino Resort合作推出Porsche 911雙車抽獎，分別將於3月21日與28日公布GT3 RS與Turbo S的入圍名單，讓Club Serrano會員朝終極大獎邁進。

為豐富年節餐飲體驗，Yaamava'特邀Food Network明星主廚Jet Tila設計限定菜單。即日起至3月31日於bEATS餐廳供應；2月17日至24日於Hong Bao Kitchen推出新春佳餚。

音樂表演方面，2月15日由台灣歌手趙傳開唱，21日邀請香港人氣團體Big Four，27日則有韓國抒情歌手卞真燮登台獻唱，星光熠熠。

Barry說：「我們不只是一家賭場，更希望成為亞裔社區的一份子，透過參與與投入，共同慶祝傳統文化，連結社區情感。」

