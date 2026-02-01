邀鄉親「回家」南加山東同鄉會3月8日新春團拜

新任監事長宋媛媛表示，新春團拜不僅是向鄉親拜年，更是凝聚鄉情、促進交流的重要平台。（記者劉子為╱攝影）

為迎接新春佳節、凝聚鄉親情誼，南加州 山東同鄉會計畫3月8日下午5時，在蒙特利公園市 的Courtyard Marriott舉辦新一屆理監事就職典禮暨新春團拜聯歡，邀請旅居南加 州及各地的山東鄉親踴躍出席，共迎新年、互道祝福。

新任會長趙善儀表示，受疫情影響，同鄉會過去多年互動一度中斷，希望藉由今年的新春團拜活動，重新與鄉親建立聯繫，讓更多人了解山東家鄉的近況與同鄉會的服務宗旨。她指出，同鄉會多年來在前任會長們的努力下，累積不少能實際協助鄉親的經驗，也希望透過媒體協助宣傳，讓更多旅居美國的山東鄉親「回到大家庭」。

趙善儀也透露，未來一年同鄉會將在文化、娛樂與資訊層面規劃多元活動，期望在社會環境快速變動的當下，為僑胞提供更多交流平台與資源資訊。

新任監事長宋媛媛表示，新春團拜不僅是向鄉親拜年，更是凝聚鄉情、促進交流的重要平台。今年活動同時也是新一屆理監事就職的重要時刻，象徵同鄉會承前啟後、邁向新階段。她呼籲鄉親踴躍出席。

第二屆會長莊汝鳴則回顧山東同鄉會在南加州的發展歷程，分享早年山東鄉親在海外互相扶持、逐步融入主流社會的過程。他指出，同鄉會不僅協助鄉親建立聯繫，也積極參與社區與公益事務，成為連結僑界與主流社會的重要平台，並期許未來在新一屆團隊帶領下，持續深化鄉親情誼，與其他僑團攜手合作，凝聚更大的社區力量。

前任會長秦嗣宣、范淑玉、薄懷魯、陳玉琴，榮譽會長王啟光，以及理事孫秦剛均歡迎鄉親們踴躍加入。