我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

唐詩唱成組曲 台灣客家團體新演繹

記者謝雨珊／洛杉磯報導
樂五樂團表演者們將演唱「世界來作客」。（李妙麗提供）
樂五樂團表演者們將演唱「世界來作客」。（李妙麗提供）

來自台灣的客家團體將於2月1日在「2026世報新春年節展」演出，其中由表演者莊紅如、游淑梅及樂五樂團共同策劃的10分鐘客家音樂組曲，融合唐詩、宋詞、現代舞曲與世界音樂元素，用音樂展現客家文化多元且活潑的一面。

莊紅如表示，此次演出將七字一句的唐詩、宋詞，以客家話重新演唱並自行作曲。許多詩句以客家發音十分自然，這樣的表現形式相當少見，也讓傳統古典詩詞以嶄新面貌呈現。

另一名表演者游淑梅則指出，這次將以不同曲風演奏「桐花報喜」舞曲，主要以現代舞曲方式呈現，希望讓更多年輕世代與孩子透過音樂接觸客家文化。

此外，樂五樂團的旗下五名成員將帶來「世界來作客」，以此歌曲象徵世界各地都有客家人的身影，期盼透過這首歌，讓海外客家人也能聽到並傳唱，凝聚彼此情感。他們希望將這份心意帶到洛杉磯，與僑界共享。

事實上，樂五樂團及表演者們均是特地從台灣飛來，為參加當周的大洛杉磯客家嘉年華會。莊紅如表示，本次演出籌備時間相當緊湊，團隊於1月30日進行教學活動，31日參與大洛杉磯客家嘉年華，意外接到世報邀請，二話不說就答應，並馬上規劃表演曲目。她認為，這是一次難得的機會，特別為新春年節展量身打造，具有高度原創性與地方意義，「其他地方看不到」。

更值得一提的是，樂五樂團成員全為原住民族群，並演唱客家歌曲，十足展現跨文化合作精神，他們均期盼讓更多海外觀眾，看見客家文化的凝聚力與多元可能。

游淑梅將演出以不同曲風演奏「桐花報喜」的舞曲。（李妙麗提供）
游淑梅將演出以不同曲風演奏「桐花報喜」的舞曲。（李妙麗提供）
莊紅如老師將以客家演唱唐詩。（李妙麗提供）
莊紅如老師將以客家演唱唐詩。（李妙麗提供）

洛杉磯 現代舞 原住民

上一則

華生辦公益畫展 為癌童募款

下一則

聯邦眾議員托芮絲 聆聽東谷華人民意

延伸閱讀

拍攝明州反ICE抗議者活動 CNN前主播被捕

拍攝明州反ICE抗議者活動 CNN前主播被捕
世界最佳餐廳Noma快閃洛杉磯 1500元入場券60秒完售

世界最佳餐廳Noma快閃洛杉磯 1500元入場券60秒完售
世報迎春2026年節展╱蒙市年節展周末登場 封街送好禮

世報迎春2026年節展╱蒙市年節展周末登場 封街送好禮
南加州國會議員譴責明市槍擊案 促換國土安全部長

南加州國會議員譴責明市槍擊案 促換國土安全部長
LAX機捷通車聯合車站直達機場成焦點 對決巴士各有優劣

LAX機捷通車聯合車站直達機場成焦點 對決巴士各有優劣
加州7地區售屋量勁升 舊金山灣區卻逆勢大減

加州7地區售屋量勁升 舊金山灣區卻逆勢大減

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
劉昕（左）常常回憶起與母親生前在一起的時光。（圖／劉昕提供）

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

2026-01-25 20:29

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫