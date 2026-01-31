唐詩唱成組曲 台灣客家團體新演繹

樂五樂團表演者們將演唱「世界來作客」。（李妙麗提供）

來自台灣的客家團體將於2月1日在「2026世報新春年節展」演出，其中由表演者莊紅如、游淑梅及樂五樂團共同策劃的10分鐘客家音樂組曲，融合唐詩、宋詞、現代舞 曲與世界音樂元素，用音樂展現客家文化多元且活潑的一面。

莊紅如表示，此次演出將七字一句的唐詩、宋詞，以客家話重新演唱並自行作曲。許多詩句以客家發音十分自然，這樣的表現形式相當少見，也讓傳統古典詩詞以嶄新面貌呈現。

另一名表演者游淑梅則指出，這次將以不同曲風演奏「桐花報喜」舞曲，主要以現代舞曲方式呈現，希望讓更多年輕世代與孩子透過音樂接觸客家文化。

此外，樂五樂團的旗下五名成員將帶來「世界來作客」，以此歌曲象徵世界各地都有客家人的身影，期盼透過這首歌，讓海外客家人也能聽到並傳唱，凝聚彼此情感。他們希望將這份心意帶到洛杉磯 ，與僑界共享。

事實上，樂五樂團及表演者們均是特地從台灣飛來，為參加當周的大洛杉磯客家嘉年華會。莊紅如表示，本次演出籌備時間相當緊湊，團隊於1月30日進行教學活動，31日參與大洛杉磯客家嘉年華，意外接到世報邀請，二話不說就答應，並馬上規劃表演曲目。她認為，這是一次難得的機會，特別為新春年節展量身打造，具有高度原創性與地方意義，「其他地方看不到」。