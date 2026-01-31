世報歡慶50周年 免費蛋糕與你分享甜蜜滋味

由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市市府及蒙市經濟及商業發展委員會共同主辦的「2026蒙市迎春年節展」，訂於於1月31日、2月1日舉行。右起：黃泰平、吳紹榮、楊安立、于趾琴、Lilian Chik、Julio Garcia、Rick Ngo。（記者劉子為／攝影）

「2026蒙市迎春年節展」訂於今（31）日登場，活動連續二天。世界日報 將於2月1日（周日）中午12時，在蒙特利公園市 迎春年節展主舞台舉行創報50周年慶祝活動，邀請民眾一同見證這個別具意義的重要時刻。在熱鬧喜氣的年節氛圍中，與社區讀者面對面相聚，為這段跨越半世紀的情誼留下溫馨回憶。

當天本報也特別攜手知名烘焙品牌「JJ小雅屋」，準備300個小蛋糕於現場發送，與大家分享甜蜜滋味，並將滿滿祝福送給一路相伴的讀者與家庭。

自創刊以來，世界日報陪伴北美華人 走過五十個寒暑，從早年的紙本新聞到如今橫跨網站、社群與行動平台的多元媒體型態，始終站在華人社區最前線，記錄移民打拚的足跡，也見證無數家庭在異鄉落地生根的故事。無論是社區大小事、教育資訊、生活服務或文化活動，世界日報長年扮演資訊橋梁與情感連結的重要角色，與讀者建立深厚情誼。

選擇在年味最濃、人潮最熱絡的迎春年節展舉辦慶生活動，別具象徵意義。這不只是報社的重要里程碑，更是屬於整個華人社區的共同記憶與榮耀時刻。誠摯邀請讀者屆時前來主舞台，一起吃蛋糕、話回憶、迎新年，也為世界日報下一個五十年揭開序幕。