仙樂醒獅團登場 2天舞獅賀新春
深耕南加州多年的傳統醒獅團體「仙樂醒獅團」（Immortals Traditional Lion Dance），將在「2026世界日報新春年節展」舞台上，為民眾帶來充滿年味與文化意涵的舞獅演出，展現具代表性的傳統民俗藝術。
帶領該團的Vince表示，仙樂醒獅團此次預計動員約25團員參與演出，成員多來自蒙特利公園市當地學校，展現社區培育傳統文化的成果。演出將連續兩天登場，每天各帶來一場約20分鐘的舞獅表演，透過鏗鏘有力的鼓聲與靈動的獅舞，為新春活動增添熱鬧氣氛。
這將是仙樂醒獅團第四度參與該項節慶活動，與世界日報年節展活動累積了長期合作與情誼。
他認為，能夠持續在重要的農曆新年活動中演出，對團隊而言別具意義，不僅是文化傳承的展現，也讓年輕團員透過實際表演，親身參與並延續華人社區的重要節慶傳統。他也誠摯邀請民眾在活動期間到場觀賞，一同感受舞獅帶來的喜氣與祝福。
「仙樂醒獅團」由Vince的父親Jeffery G. Chan創辦。舞獅團最初在洛杉磯市成立，由Jeffery與另外十名成員在春節遊行中首度亮相，並從教導孩童學習擊鼓、敲鑼、打鈸及武術基本功做起，逐步發展成如今的舞獅團體。
