LAX機捷通車聯合車站直達機場成焦點 對決巴士各有優劣

洛市捷運張貼文明乘車標語，強化乘客行為規範。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯國際機場 （LAX ）機場捷運系統本月9日正式啟用，象徵機場交通邁入新紀元。對許多洛杉磯居民與訪客而言，從聯合車站前往LAX，選擇搭乘捷運還是FlyAway巴士，誰更為快速、方便與安全，成為話題。

本報記者近日自聯合車站搭乘捷運前往LAX，實際體驗兩種方式後發現，兩者各有優劣，旅客可依照自身需求選擇。

搭乘大眾捷運前往機場，全程需經三段轉乘。自聯合車站搭乘紅線（B Line）至7街／地鐵 中心站（7th Street/Metro Center），轉乘E線（原Expo Line）至Crenshaw站，再轉搭K線南下至Aviation／LAX站。抵達該站後，須再搭乘免費的接駁巴士進入機場航廈。

單程基本票價為1.75美元，轉乘雖不需另行付費，但整體通勤時間平均約1小時30分鐘，視各段列車班距與接駁等待時間而異。高峰時段人潮眾多，特別是在接駁車站點排隊上車，亦需額外預留時間。若手持大型行李，頻繁轉乘亦可能增加不便。

過去民眾對洛杉磯捷運觀感普遍保留，部分原因來自系統老舊、車站治安問題。記者曾於三年前搭乘地鐵，站內常見流浪漢聚集，環境髒亂，安保人力明顯不足。然而今年觀察已有明顯改善，主要站點皆有兩至三名安保人員駐守，站體清潔程度提升，車廂內氣味與秩序也大有改觀，整體安全感提升不少。

至於FlyAway巴士服務，則提供另一種截然不同的選擇。從機場發車，至聯合車站約每30分鐘一班，車程約30至40分鐘不等，視當日交通狀況而定。票價為12美元，雖高於捷運，但無須轉乘，也無需搬運行李。車上設有充電孔等便利設施，乘坐體驗更為舒適，尤其適合攜帶行李或商務旅客。若自行開車前往聯合車站，周邊亦有8美元至16美元一天的停車選項可供使用，但部分停車場不開放過夜服務，出行前須特別留意規定。

整體而言，捷運雖具票價便宜之優勢，且已逐步提升安全與舒適度，但轉乘次數多、行李不便仍是其弱點。反觀FlyAway巴士雖價格偏高，但可直達、時間穩定，對時間有限或偏好便利性的旅客較具吸引力。