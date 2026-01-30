南加迎馬年傳統特色盡出 舞蹈音樂⋯還有麻將、武術

位於橙縣安那罕的Disney California Adventure即日起至2月22日推出農曆新年慶祝活動。（本報檔案照）

隨著農曆新年即將到來，南加州各地陸續推出多場新春慶祝活動，從街頭嘉年華，到音樂廳、與博物館園區等，活動形式多元，適合不同年齡層民眾參與。本文特別整理多場即將到來的馬年慶祝活動，供讀者規畫行程參考。

1、洛杉磯港 口農曆新年慶祝活動

洛縣南灣地區的迎新春活動將於2月21日在聖彼渚市（San Pedro）的Crafted at the Port of Los Angeles舉辦。活動免費開放，設有舞蹈與音樂表演、藝術手作、市集與餐車，並規畫親子同樂的互動體驗。現場停車免費，民眾在停車後搭乘聖彼渚市中心免費電車前往會場。詳情請至https://portoflosangeles.org/community/events/lunar-new-year-festival

2、迪士尼音樂廳農曆新年音樂會

洛市中心的Walt Disney Concert Hall將於2月10日用音樂迎接農曆新年。由洛杉磯愛樂樂團成員演出作曲家Yi-Wen Jiang改編的中國民謠弦樂四重奏作品，其中包括黃海懷的「賽馬」，呼應象徵自由與奔放精神的馬年意象。詳情可至https://www.laphil.com/events/performances/3681/2026-02-10/lunar-new-year

3、迪士尼加州冒險樂園農曆新年慶典

橙縣安那罕市的Disney California Adventure，即日起至2月22日推出農曆新年慶祝活動。園區以馬年為主題，結合多元亞洲文化元素，孩童可與花木蘭、木須龍，以及米奇、米妮合影互動，成人則可品嘗來自中國、韓國與越南 的節慶限定美食。每日白天安排新年主題遊行，夜間則於能觀看主題短片。詳情請參https://disneyland.disney.go.com/events-tours/lunar-new-year/

4、南加大 亞太博物館農曆新年活動

位於巴沙迪那市的USC Pacific Asia Museum，將於2月15日以免費形式慶祝農曆新年，並同步迎來重新開放。活動內容包括舞獅、武術示範、韓國傳統音樂與故事時間，並設有藝術體驗活動與餐車。當天亦可免費參觀展廳，欣賞全新沉浸式展覽。詳情請至https://pacificasiamuseum.usc.edu/lunar-new-year/ 位於巴沙迪那市的USC Pacific Asia Museum，將於2月15日以免費形式慶祝農曆新年。（USC Pacific Asia Museum）

5、南海岸植物園農曆新年慶祝活動

位於帕洛斯福德斯半島的南海岸植物園（South Coast Botanic Garden），將於2月7日至2月22日的每個周末推出主題活動。園區內規畫中華、越南與韓國傳統文化體驗，包括中國麻將、韓國民俗遊戲Yutnori、越南傳統博弈遊戲，並設有生肖步道、太極晨練、現場音樂與主題拍照區。詳情可至https://southcoastbotanicgarden.org/

6、漢庭頓園區馬年慶祝活動

位於聖瑪利諾市的The Huntington，將於2月21日至22日舉辦適合闔家參與的馬年慶祝活動。節目內容包括舞獅、變臉表演、武術示範、當代舞蹈、花藝展示與音樂演出，並特別安排融合中華、韓國與越南等文化元素的表演。