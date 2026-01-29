我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

最可能發生飛機相撞 好萊塢布班克機場被點名

洛杉磯訊
南加州好萊塢布班克（Burbank）機場在國家運輸安全委員會會議中被點名，指該機場發生飛機碰撞事故的風險最高。圖為飛機從該機場起飛。（路透）
南加州好萊塢布班克（Burbank）機場在國家運輸安全委員會會議中被點名，指該機場發生飛機碰撞事故的風險最高。圖為飛機從該機場起飛。（路透）

一家美國航空公司班機在2025年1月29日晚準備降落華府雷根機場時，與陸軍黑鷹直升機相撞，造成60名旅客、4名機組員與3名軍職人員喪生。對此，國家運輸安全委員會（NTSB）今年1月27日召開聽證會。會上，南加州好萊塢布班克（Burbank）機場被點名，指該機場發生類似事故的風險最高，是目前最有可能發生下一起空中相撞事故的機場。

根據信使報（Mercury News）報導，多家在布班克機場營運的航空公司官員，已主動聯繫NTSB，表達對安全問題的憂慮。

聽證會上內容揭示，布班克機場2021年以來，已發生六起險些釀成事故的「近距離擦撞」事件。NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy） 嚴厲批評聯邦航空管理局(FAA)未能正視這些警訊。她表示：「布班克就是其中一個案例，商業航空公司曾直接打電話告訴我，下一起空中相撞事故很可能就發生在布班克，但FAA卻沒有人在聽我們的警告。」

在一份FAA發送給「每日郵報（Daily Mail）」的聲明中表示，「主要關注區域之一，就是洛杉磯地區的范奈斯機場（Van Nuys Airport）及其附近的布班克機場。」

根據ABC 7報導，由於與范奈斯機場距離不遠，布班克機場在相對狹小的空域內承受大量飛機起降流量。FAA發現，將范奈斯機場的飛行交通高度下調200英尺後，布班克機場航班的防撞警示系統（TCAS）警報次數明顯減少。

范奈斯機場已於1月5日永久調整其飛航交通模式。FAA表示，將「審慎考量NTSB提出的其他建議」。

加州 南加 洛杉磯

上一則

洛時精選／周日清晨性致高 探索私密引共鳴

下一則

建地下碉堡存大量武器 保守派男子被逮 警方：嚴重威脅公共安全

延伸閱讀

全美最可能發生飛機相撞地點 南加這機場被點名

全美最可能發生飛機相撞地點 南加這機場被點名
印度爆發立百病毒疫情 亞洲多國機場緊急加強篩檢

印度爆發立百病毒疫情 亞洲多國機場緊急加強篩檢
新加坡嚴防立百病毒 強化疑似病例預警與邊境防疫

新加坡嚴防立百病毒 強化疑似病例預警與邊境防疫
全美最忙機場 芝加哥歐海爾重登王座

全美最忙機場 芝加哥歐海爾重登王座
害空服員忙翻 他勸飛機行李架別放1物

害空服員忙翻 他勸飛機行李架別放1物
皇后區暴雪覆蓋逾10吋 不清雪恐挨罰

皇后區暴雪覆蓋逾10吋 不清雪恐挨罰

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
健康專家建議，健康的普通人一天最多吃一個全蛋或兩個蛋白。（示意圖取自Pexels）

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

2026-01-22 21:24
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦