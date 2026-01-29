最可能發生飛機相撞 好萊塢布班克機場被點名

南加州好萊塢布班克（Burbank）機場在國家運輸安全委員會會議中被點名，指該機場發生飛機碰撞事故的風險最高。圖為飛機從該機場起飛。（路透）

一家美國航空公司班機在2025年1月29日晚準備降落華府雷根機場時，與陸軍黑鷹直升機相撞，造成60名旅客、4名機組員與3名軍職人員喪生。對此，國家運輸安全委員會（NTSB）今年1月27日召開聽證會。會上，南加州 好萊塢布班克（Burbank）機場被點名，指該機場發生類似事故的風險最高，是目前最有可能發生下一起空中相撞事故的機場。

根據信使報（Mercury News）報導，多家在布班克機場營運的航空公司官員，已主動聯繫NTSB，表達對安全問題的憂慮。

聽證會上內容揭示，布班克機場2021年以來，已發生六起險些釀成事故的「近距離擦撞」事件。NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy） 嚴厲批評聯邦航空管理局(FAA)未能正視這些警訊。她表示：「布班克就是其中一個案例，商業航空公司曾直接打電話告訴我，下一起空中相撞事故很可能就發生在布班克，但FAA卻沒有人在聽我們的警告。」

在一份FAA發送給「每日郵報（Daily Mail）」的聲明中表示，「主要關注區域之一，就是洛杉磯 地區的范奈斯機場（Van Nuys Airport）及其附近的布班克機場。」

根據ABC 7報導，由於與范奈斯機場距離不遠，布班克機場在相對狹小的空域內承受大量飛機起降流量。FAA發現，將范奈斯機場的飛行交通高度下調200英尺後，布班克機場航班的防撞警示系統（TCAS）警報次數明顯減少。

范奈斯機場已於1月5日永久調整其飛航交通模式。FAA表示，將「審慎考量NTSB提出的其他建議」。