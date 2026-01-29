備2.4萬份臘八粥饗眾 西來寺人潮湧

我的頻道

記者張宏／洛杉磯報導
臘八粥乃依星雲大師所指導配方，嚴選食材以及精心製做，且每年不斷進化。（記者張宏／攝影）
臘八節期間，前往西來寺品嘗並領取臘八粥的民眾人數倍增。西來寺準備2萬4000份臘八粥，免費提供民眾品嘗，有民眾為外帶臘八粥，排隊等候一個多小時。

來自各地的華人民眾26日清晨8時起便陸續聚集在西來寺，或領取、或現場品嘗寺廟供應的美味臘八粥。數百義工出動，從凌晨開始熬粥，並負責分發及運送至各地會員與信眾。西來寺住持慧東法師表示，今年民眾參與情況，較去年更加熱烈踴躍，寺方廣結善緣，特別準備兩萬多份臘八粥，並搭配自製小菜與油條一同供應。

（影音來源：記者張宏）

義工周潮森（右）為華興保險CEO張國興公司送去百份臘八粥。（記者張宏／攝影）
每年為慶祝佛陀成道紀念日，佛光山西來寺都會舉辦「臘八粥結緣」活動。現場義工十分忙碌，義工周潮森一早便駕車下山，奔赴各地為佛光會會員及企業送臘八粥。他表示，今年參與民眾格外踴躍，體感人數約為去年的兩到三倍，負責維持交通秩序的義工相當辛苦，一早便有大量人潮湧入寺廟。

現場民眾擠滿食堂，民眾分成堂吃和外帶分區排隊。（記者張宏／攝影）
食堂義工更是忙得不可開交。督導陳軍表示，西來寺後廚有人凌晨兩點就開始準備，多口大鐵鍋同時作業，一鍋約可供100人食用。今年共準備兩萬多份臘八粥，意味著需要熬煮200多鍋。粥需先炒米才會香，義工必須不斷攪拌，每鍋通常需熬煮一個小時。為此次活動，寺廟出動數百義工，分工負責備料、切菜、分發及派送等工作。

現場秩序井然，大家品嘗美味臘八粥。（記者張宏／攝影）
活動當天，食堂內擠滿民眾，分為內用與外帶兩區排隊，其中外帶區尤為踴躍，不少民眾一次外帶數份，甚至數十份。華人龐女士當天正逢生日，她表示，由於生日正好是臘八節，因此每年都會來西來寺吃臘八粥慶祝。她感覺今年人潮明顯增加，排了一個多小時才拿到外帶的臘八粥。

臘八節來西來寺品嘗和領取臘八粥的民眾倍增，西來寺準備2萬4000份臘八粥讓民眾免...
也有民眾專程從爾灣前來品嘗。華人Tina帶著女兒一起享用臘八粥，她表示，兩年前透過社交網絡得知西來寺舉辦臘八粥活動，之後每年都會前來，不僅能吃粥，也能帶孩子參觀寺廟、感受中國傳統文化。看到現場人潮絡繹不絕，讓人感受到濃厚的節慶氛圍。

住持慧東法師表示，臘八是為紀念佛陀成道，希望大家在品嘗臘八粥的同時，能思惟並效法佛陀的精神，以及佛光山開山祖師星雲大師所倡導的「三好、四給」，體悟佛陀成道的深層意義。

