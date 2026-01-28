每人1500元 餐廳Noma LA訂位60秒搶光光

丹麥餐廳Noma在洛杉磯辦快閃駐店活動，全數座位「60秒內」秒殺售罄。（Noma官網）

洛杉磯 時報報導，五度被評選為世界第一餐廳的知名丹麥 名廚Noma餐廳，將於洛杉磯進行為期16周的限定駐店活動，本月26日（周一）開放訂位，每人要價1500美元，根據該店主廚兼創辦人René Redzepi指出，全數座位「60秒內」秒殺售罄。當天也在Courage Bagles推出快閃店，限量販售250顆特色貝果，每顆售價25美元。

Redzepi在IG發文寫道：「對所有試圖預訂Noma L.A.的人，我們深感抱歉。我們比過往任何時候都賣得更快，請加入候補名單，若有取消訂位將依序通知。」與該店合作的人氣貝果店，推出一款熱騰騰的海鹽芝麻貝果，搭配蠔菇、南瓜泥、黑胡椒、鹹味玫瑰軟糖與佛手柑等。這也是Noma與其測試廚房在未來幾個月內，於洛杉磯推動多場尚待公布聯名快閃活動第一場。

2023年，這家位於哥本哈根、五度榮登世界第一的店，曾宣布計畫在隔年結束營運，然餐廳最終並未永久歇業，而是轉型以「季節性」形式，在不同城市推出限定精緻餐飲活動。此次洛杉磯「季節性快閃」，將於3月11日至6月26日在銀湖（Silver Lake）提供在地風土為靈感的品嘗菜單，每周營業四天，每次接待42名貴賓。

本月稍早，Redzepi告訴洛杉磯時報，他並不預期能從洛杉磯的品嘗菜單中獲利，1500美元的定價，主要是為了支付130名哥本哈根員工在駐店期間的交通與住宿成本。餐廳還設立一項名為「Noma L.A. Industry Table」計畫，專為25歲以下年輕主廚師提供導師指導與實務工作經驗。Noma也預計在洛杉磯開設一間期間限定門市，販售咖啡 與辣醬等產品。此外，餐廳旗下的非營利組織MAD也將持續在洛杉磯舉辦演講、座談會等系列活動，聚焦料理、永續發展等主題。