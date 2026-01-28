專家：睡不好 比吃安眠藥傷腦

我的頻道

記者張宏╱洛杉磯報導
在精神醫學和情緒與心理健康學等領域具備臨床經驗與專業背景的台中榮總副院長周元華揭示睡眠及相關藥物的秘密和誤區。（主辦方提供）
褪黑素吃多影響荷爾蒙分泌？安眠藥副作用小於失眠？打鼾危險被過度誇大？在精神醫學和情緒與心理健康學等領域具臨床經驗與專業背景的台中榮總副院長周元華，揭示睡眠及相關藥物的秘密和誤區。

周元華表示，褪黑素是上個世紀50年代發現的人體自然分泌的一種荷爾蒙，如果持續吃褪黑素，不斷給人體荷爾蒙，時間久了，身體就不會自動產生。但如果哪天不吃褪黑素，身體又來不及產生，就會導致不舒服，且褪黑素也不是對每個人都有效。坊間有很多改善睡眠的方法和藥物，但要經過安全驗證才行，目前應對睡眠問題最快速有效的方式依然是安眠藥，但是人們對安眠藥存在認知偏差。

他說，幾千年前人們靠喝酒和嗎啡入眠，安眠藥就是根據酒精的化學結構衍生出來，但只保留睡覺那部分，去除影響肝臟的部分。因為涉及中樞神經，每個人服用安眠藥效果不同。他在台灣去很多政要家裡為其調藥，調藥標準是要和其生活節奏整合。相比男性，女性比較複雜，年輕時操勞家務不好睡，到更年期也不好睡，女性更年期可使用荷爾蒙治療，但睡眠還需要安眠藥輔助。安眠藥的確會有一些副作用，理論上安眠藥應該短期服用，但老年人通常是退化性失眠就要長期使用，睡得好心情才會好，也能避免抑鬱。

不是每個人都需要吃安眠藥，如果能改善如睡前滑手機的不良習慣，也許會改善睡眠。年輕人因為生活形態的問題會造成入眠困難，年紀大的人因為退化問題會導致睡眠中斷，睡不好不但身體機能受影響，且腦部廢料排不掉，反而會得失智症，比安眠藥副作用更大。另外，偵測睡眠的軟體也不要盡信，早期是通過翻動來偵測睡眠質量，但這是不準確的，後來根據心跳也不是百分百準確，還有是根據鼾聲來檢測，但鼾聲有時是真醒，有時是淺層睡眠後又進入深層睡眠，打呼的影響一度被過度誇大。睡覺最重要還是看主觀感覺，自己覺得睡好就是睡好了。

