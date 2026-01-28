華女罹子宮癌 反映美台醫療落差

我的頻道

記者張宏/洛杉磯報導
現場座無虛席，吸引250民眾參與。（主辦方提供）

「如果不是在台灣做健康檢查，我可能等到發現時已是晚期。」一名華女分享親身經歷，她在毫無不適的情況下，在台灣健康檢查時，發現罹患子宮癌；返美後卻屢遭忽視、等待檢查長達數月，最終證實確診。

國際佛光會新港分會與MHG慈悲基金會近日共同主辦世界級醫療健康講座，邀請台中榮民總醫院醫療團隊分享台灣健檢資訊；而「預防醫學」與跨國遠距醫療，成為健康新趨勢。

現場一不願具名華人女性分享親身經歷，她說，之前回台灣做健檢，發現有子宮癌；她疑惑身體沒有任何異樣，不知為何會有癌症。回到美國後，她和醫生講到此事，醫生不以為然，認為她多慮。為安心，她想安排活性檢查，結果等待兩個月才排到她，期間她多次去醫院催促，對方還嫌她過度緊張和打擾醫院工作。檢查結果約一周才出，且是她主動詢問，在美國的檢測結果也確認是子宮癌。後經過朋友幫忙，得以及時切除治療。「醫生常宣傳要及早就醫，但是美國的醫療效率實在太低，光是等待檢查就拖兩個月，如果不是台灣健檢發現問題，按照美國的醫療節奏，可能發現時已經是晚期」。

台中榮總副院長周元華表示，很多人不願意面對自己身體可能的狀況，但健康檢查是很重要的。健檢針對不同年齡層，有不同層級。例如30歲以上人群，建議每兩年做一次基本健檢，主要是抽血和做超聲波。50歲以上建議每五年做一次「一般健檢」，除驗血等外，可加入腸胃鏡檢查，如有家族史建議兩、三年做一次，不然三、五年做一次即可。60歲以上族群如果有症狀或病史，可根據醫生建議做特殊健檢，這個年齡層他建議心血管和腦血管檢查一定要做。如果有癌症，做全身MRI檢查是值得的，否則意義不大。 他們醫院也會負責追踪通知病人什麼時間該做什麼檢查。

他說，很多僑胞回台灣，待的時間短、要處理的事務多，醫院為這一族群開設綠色通道，只要通過醫院社交網絡預約，就可在到達後安排檢查，讓醫療更方便。當然不是每個病都需要飛台灣看，他們也有遠距離醫療中心。其團隊去世界各地參訪醫院，目的是為僑胞評估，方便有需要時就地治療。

MHG慈悲基金會創辦人羅麗惠（Kitty Lo）表示，在美國的華人雖然深知健康的重要性，卻常因就醫掛號不易、醫療排程需等待數月，而錯失及時獲得專業指引的機會。透過本次講座，希望民眾有機會直接與台灣頂尖醫療團隊面對面交流，為自身與家人的健康提前布局和把關。本來報名只有200人，結果現場來了250民眾，可見大家對健康關注。

現場吸引各地民眾參與，國際佛光會洛杉磯分會會長蔡月琴及滿光法師、僑務委員潘意玲和律師方孝偉、華興保險CEO張國興都表示，希望從台灣獲得及時完善、具VIP規格的醫療服務，真正落實「預防醫學」與「健康陪伴」的理念。

MHG慈悲基金會創辦人羅麗惠（Kitty Lo，左）和台中榮總副院長周元華在活動中合影。（主辦方提供）
國際佛光會新港分會與MHG慈悲基金會日前共同主辦「世界級醫療健康講座」，邀請台中榮民總醫院醫療團隊為民眾普及台灣健康檢查的優勢和便利。（主辦方提供）

