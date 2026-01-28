華女罹子宮癌 反映美台醫療落差

現場座無虛席，吸引250民眾參與。（主辦方提供）

「如果不是在台灣做健康檢查，我可能等到發現時已是晚期。」一名華女分享親身經歷，她在毫無不適的情況下，在台灣健康檢查時，發現罹患子宮癌；返美後卻屢遭忽視、等待檢查長達數月，最終證實確診。

國際佛光會新港分會與MHG慈悲基金會近日共同主辦世界級醫療健康講座，邀請台中榮民總醫院醫療團隊分享台灣健檢資訊；而「預防醫學」與跨國遠距醫療，成為健康新趨勢。

現場一不願具名華人 女性分享親身經歷，她說，之前回台灣做健檢，發現有子宮癌；她疑惑身體沒有任何異樣，不知為何會有癌症 。回到美國後，她和醫生講到此事，醫生不以為然，認為她多慮。為安心，她想安排活性檢查，結果等待兩個月才排到她，期間她多次去醫院催促，對方還嫌她過度緊張和打擾醫院工作。檢查結果約一周才出，且是她主動詢問，在美國的檢測結果也確認是子宮癌。後經過朋友幫忙，得以及時切除治療。「醫生常宣傳要及早就醫，但是美國的醫療效率實在太低，光是等待檢查就拖兩個月，如果不是台灣健檢發現問題，按照美國的醫療節奏，可能發現時已經是晚期」。

台中榮總副院長周元華表示，很多人不願意面對自己身體可能的狀況，但健康檢查是很重要的。健檢針對不同年齡層，有不同層級。例如30歲以上人群，建議每兩年做一次基本健檢，主要是抽血和做超聲波。50歲以上建議每五年做一次「一般健檢」，除驗血等外，可加入腸胃鏡檢查，如有家族史建議兩、三年做一次，不然三、五年做一次即可。60歲以上族群如果有症狀或病史，可根據醫生建議做特殊健檢，這個年齡層他建議心血管和腦血管檢查一定要做。如果有癌症，做全身MRI檢查是值得的，否則意義不大。 他們醫院也會負責追踪通知病人什麼時間該做什麼檢查。

他說，很多僑胞回台灣，待的時間短、要處理的事務多，醫院為這一族群開設綠色通道，只要通過醫院社交網絡預約，就可在到達後安排檢查，讓醫療更方便。當然不是每個病都需要飛台灣看，他們也有遠距離醫療中心。其團隊去世界各地參訪醫院，目的是為僑胞評估，方便有需要時就地治療。

MHG慈悲基金會創辦人羅麗惠（Kitty Lo）表示，在美國的華人雖然深知健康的重要性，卻常因就醫掛號不易、醫療排程需等待數月，而錯失及時獲得專業指引的機會。透過本次講座，希望民眾有機會直接與台灣頂尖醫療團隊面對面交流，為自身與家人的健康提前布局和把關。本來報名只有200人，結果現場來了250民眾，可見大家對健康關注。