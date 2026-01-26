我的頻道

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

迎春年節展／6分鐘川劇變臉 展演非遺魅力

記者張宏/洛杉磯報導
阿明長期活躍於美國洛杉磯，致力傳播中國非物質文化遺產。圖為阿明參加好萊塢聖誕大遊行。（阿明提供）
2026世界日報蒙市迎春年節展將於1月31日、2月1日熱鬧登場，變臉藝人阿明將帶來六分鐘的變臉表演，希望展現中國非物質文化遺產的魅力。

阿明和世界日報合作多年，他長期活躍於美國洛杉磯，是致力中國非物質文化遺產海外傳播的表演藝術工作者。多年來，他以川劇變臉與長嘴壺功夫茶為核心內容，將傳統中國非遺藝術帶入海外公眾視野，尤其走進洛杉磯多所知名高校與公共文化空間，持續向海外觀眾展示中華傳統藝術的獨特魅力。

在表演中，阿明始終堅持「守正創新」理念：一方面，嚴格保留川劇變臉與長嘴壺功夫茶的傳統技法、表演儀式與文化內核。另一方面，在不脫離傳統根基的前提下，對表演內容進行創新，以新穎獨特的方式作合理延展，使非遺藝術得以在海外環境中延續與傳承。

透過近距離、創新的演出形式，他讓海外觀眾不僅「看見」中國非遺，更能「理解」並「感受」其中所承載的文化精神與歷史價值。這種以傳統為本、以傳播為使命的實踐，贏得廣大海外華人群體的認可與歡迎。

阿明希望透過持續的演出與文化交流，讓更多人了解中國非物質文化遺產，推動中華優秀傳統文化在世界舞台上的傳播與傳承。

