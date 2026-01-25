馬年橙縣華人春晚 2月3日舉行

橙縣華人協會宣布，馬年橙縣華人春晚「盛宴」將於2月3日舉行。圖為主辦方演職人員合影。（主辦方提供）

橙縣華人 春節活動豐富多彩，橙縣華人協會（CAAOC）發布馬年橙縣華人春晚「盛宴」活動規劃。橙縣華人協會主席Sarah Yang表示，今年節目兼具專業性和大眾性，有中國著名作曲人小柯為南加 自閉症孩子寫的原創作品，及以當地華人為靈感創作的小品。「盛宴」將於2月3日在爾灣加大的Barclay Theatre舉辦。

橙縣華人協會已連續三年舉辦春晚，主席Sarah Yang表示，華人對春晚始終懷抱獨特而深沉情感，很多人都是看央視春晚長大；到海外後，春晚成為華人心中美好鮮活的記憶。橙縣華協最初只是在老人中心主辦春晚，第一次面向大眾春晚時，獲得千人支持，經過三年努力，已逐步把盛宴辦成南加兼具專業性和大眾性的華人盛會。華人春晚不只是一場演出和晚會，它更是一座把社區華人連接的橋樑，既有文化傳承發揚，又有東西方藝術的融合薈萃，希望透過親身參與，讓第二、第三代華裔孩子理解中國傳統文化的內涵。

導演Jason王表示，晚會努力做到每年都有創新，今年的節目更重視時代感。部分小品將當下高度關注的議題，如AI、科技與當代生活狀態融入創作，使節目既有文化根基，也能真實映照當代社會的脈動。因為有太多優質節目，所以節目選拔非常難以取捨，今年現場還設有新春嘉年華攤位和遊戲抽獎。

值得一提的是，今年有15名自閉症特殊孩子和其家長一起參加，自閉症孩子的媽媽、陽光之心基金會CEO陳雅娟表示，中國知名音樂人小柯特別為這些孩子作詞作曲一首「星星的孩子」，他們屆時會在「盛宴」首演這首歌，讓觀眾更能感同身受和理解這些特殊孩子。