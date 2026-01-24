我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

縮減成本、無障礙法規規範 飯店浴室拆門成趨勢

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
部分飯店正悄悄改變裝潢趨勢，主要原因為縮減開支和符合無障礙法規。（示意圖取自 Pexels）
部分飯店正悄悄改變裝潢趨勢，主要原因為縮減開支和符合無障礙法規。（示意圖取自 Pexels）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，飯店客房最基本的配備之一，正逐漸演變成一種奢侈。

根據華爾街日報，現今部分飯店正悄悄改變裝潢趨勢，以透明玻璃板、拉簾取代傳統浴室門，甚至完全拆除門扉。這些設計不僅讓隱私蕩然無存，且如報導所述，在遮蔽聲音與隔絕氣味上幾乎毫無作用。

一名萬豪酒店（Marriott）的住客精闢地總結了大多數人的心聲：「我結婚25年了，我非常愛我的丈夫，但我真的不想看到他上廁所。」

飯店業為何會出現這種令人困擾的趨勢？主要原因為縮減開支和符合無障礙法規。

疫情以來，尤其是中階飯店品牌，正竭盡所能削減成本。這意味著住客必須告別衣櫃、浴缸，現在連浴室隱私也成了犧牲品；另外，根據美國聯邦無障礙法規，飯店房門需有足夠寬度以供輪椅通行。對於許多業主而言，直接「拆門」比重新設計空間或改建門框更省錢。

這種做法雖然解決了法規要求，卻也迫使住客適應尷尬的空間變化–除非你覺得洗手檯緊鄰床鋪、馬桶一覽無遺的設計能提升住宿品質。

針對這起現象，社群媒體上也出現了不少幽默嘲諷。一名評論者開玩笑地說：「把門裝回去應該是飯店的首要任務（number one priority），或者，至少在解決『二號』（number two）問題時是如此。」

華爾街 疫情 社群媒體

上一則

奇諾岡長青會 歡歌笑語迎新春

下一則

舊金山流感升溫 本季已2死

延伸閱讀

曾是施暴惡媳…虎媽囚禁虐死21歲女 貓爸漠視同起訴

曾是施暴惡媳…虎媽囚禁虐死21歲女 貓爸漠視同起訴
快檢查洗手台 皮膚科醫師：9種美容產品別放浴室

快檢查洗手台 皮膚科醫師：9種美容產品別放浴室
賀錦麗擴大南加「房產版圖」 815萬買馬里布豪宅

賀錦麗擴大南加「房產版圖」 815萬買馬里布豪宅
奧客行為遭曝 華航2空姐釀澳洲飯店客房淹水拒賠償

奧客行為遭曝 華航2空姐釀澳洲飯店客房淹水拒賠償
浴室清潔順序很重要 避開4常見錯誤、避免事倍功半

浴室清潔順序很重要 避開4常見錯誤、避免事倍功半
舊金山房市去年最貴未成交物件 5房產入列

舊金山房市去年最貴未成交物件 5房產入列

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星