縮減成本、無障礙法規規範 飯店浴室拆門成趨勢

部分飯店正悄悄改變裝潢趨勢，主要原因為縮減開支和符合無障礙法規。（示意圖取自 Pexels）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，飯店客房最基本的配備之一，正逐漸演變成一種奢侈。

根據華爾街 日報，現今部分飯店正悄悄改變裝潢趨勢，以透明玻璃板、拉簾取代傳統浴室門，甚至完全拆除門扉。這些設計不僅讓隱私蕩然無存，且如報導所述，在遮蔽聲音與隔絕氣味上幾乎毫無作用。

一名萬豪酒店（Marriott）的住客精闢地總結了大多數人的心聲：「我結婚25年了，我非常愛我的丈夫，但我真的不想看到他上廁所。」

飯店業為何會出現這種令人困擾的趨勢？主要原因為縮減開支和符合無障礙法規。

自疫情 以來，尤其是中階飯店品牌，正竭盡所能削減成本。這意味著住客必須告別衣櫃、浴缸，現在連浴室隱私也成了犧牲品；另外，根據美國聯邦無障礙法規，飯店房門需有足夠寬度以供輪椅通行。對於許多業主而言，直接「拆門」比重新設計空間或改建門框更省錢。

這種做法雖然解決了法規要求，卻也迫使住客適應尷尬的空間變化–除非你覺得洗手檯緊鄰床鋪、馬桶一覽無遺的設計能提升住宿品質。

針對這起現象，社群媒體 上也出現了不少幽默嘲諷。一名評論者開玩笑地說：「把門裝回去應該是飯店的首要任務（number one priority），或者，至少在解決『二號』（number two）問題時是如此。」