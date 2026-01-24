奇諾岡長青會 歡歌笑語迎新春

我的頻道

記者啟鉻／奇諾岡報導
參與者積極搶答，氣氛非常熱烈。（記者啟鉻／攝影）
奇諾岡歡樂年華長青會22日在社區中心舉辦「新春聯歡同樂會」，吸引百餘會員、家屬及親友參加。活動由華興保險贊助，提供精美禮品與點心，並派代表到場與長輩們同樂，透過有獎問答與趣味互動，與參與者共慶即將到來的華人農曆新年。

活動當天，社區中心洋溢著歡歌笑語，歌聲與音樂此起彼落，年味十足。百多位與會者圍坐桌前，一邊品嘗華興保險準備的點心，一邊欣賞長青會各才藝班自編自演的精采節目。華興保險代表也配合農曆馬年設計應景問答趣味遊戲，帶動現場氣氛，笑聲與掌聲不斷。

長青會會長趙軍南（右）與顧問邱啟宜在活動中合影。（記者啟鉻／攝影）
奇諾岡歡樂年華長青會會長趙軍南表示，長青會依循傳統，每年固定舉辦兩次較大型活動，凝聚會員情感。此次是首次由華興保險提供贊助，讓大家能夠在溫馨熱鬧的氣氛中共度農曆新年。各才藝班也藉此機會展現學習成果，帶來民族舞蹈、歌唱等多個節目，充分展現長青會的活力與凝聚力。

參與同樂會部分成員合影。（邱啟宜提供）
華興保險紅藍卡部門負責人Winnie Yang指出，除了與長輩們一同歡慶佳節，也希望藉由活動讓社區民眾更了解華興保險的服務內容。除紅藍卡相關業務外，也提供汽車、房屋等多項保險服務。此次特別贊助小禮品、餐點及KTV設備，期盼讓長輩們在輕鬆歡樂的氛圍中度過美好時光。

長青會成員跳起交誼舞。（記者啟鉻／攝影）
長青會顧問邱啟宜表示，本次聯歡活動以迎接農曆馬年為主題，各才藝班傾力演出，呈現一年來的學習成果。節目內容豐富多樣，包括女聲小組唱、女生獨唱、男女聲二重唱、舞蹈、讚美操、自彈自唱、男聲小組唱，以及蒙古舞與社交舞，並穿插賓果遊戲與抽獎環節。

活動在全體合唱「明天會更好」的歌聲中圓滿落幕。

