億元大盗竟「自行遣返」逃避審判

數據看劫案。 表單鏈結： https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Enz1GrLuogQqrrzVUCQ6nKKSo6NjAlBsoMR_MCFuCE/edit?usp=sharing

洛杉磯 福斯新聞台Fox 11報導，美國聯邦移民 當局於去年12月核准一名涉及1億美元珠寶大劫案的嫌犯「自我遣返 」回南美洲。此舉讓這名涉及美國史上規模最大搶案之一的嫌犯，在案件開庭前成功逃避法律審判。

該名嫌犯弗洛雷斯（Jeson Nelon Presilla Flores）是去年遭起訴的7名被告之一。他們涉嫌於2022年在洛杉磯北部搶劫一輛Brinks保全公司運鈔車，盜走大量鑽石、祖母綠、黃金及名貴腕錶。

擁有合法永久居留權（綠卡）的弗洛雷斯原先處於保釋狀態，但美國移民暨海關執法局（ICE）在負責此刑事案件的檢察官不知情的情況下，於9月將其拘留。在12月16日的移民聽證會上，弗洛雷斯放棄法律權利並申請志願離境。儘管法官拒絕了該特定請求，但仍下達最終遣返令，ICE隨後於12月底將其遣返回厄瓜多。

針對此重大疏失，各界反應強烈：

聯邦檢察官：在法庭文件中坦言，檢方原本應在刑事起訴期間讓民事移民程序獨立運作，「這正是他們所做的，卻在無意中讓被告獲益。除非他再次回到美國，否則他將成功規避審判、定罪與刑期。」

前聯邦檢察官萊文森（Laurie Levenson）： 對此情況感到匪夷所思，「我無法理解為何能在沒知會檢察官的情況下將他遣返。這簡直是左手不知道右手在做什麼。」

被害家屬代表律師克羅爾（Jerry Kroll）： 向洛杉磯時報表示，受害珠寶商感到無比沮喪，「當重大聯邦盜竊案的被告在審判前離境，被害者將永遠得不到答案、判決與公理。」

這起驚天劫案發生於2022年7月。嫌犯疑似先在舊金山附近的國際珠寶展盯上一輛Brinks運鈔車，隨後一路尾隨至勒貝克（Lebec）的一處鄉間高速公路休息站。

儘管受害者聲稱損失超過1億美元，但Brinks保全公司在另一起訴訟中反駁，根據珠寶商申報的運輸金額，失竊物品價值應低於1000萬美元。

弗洛雷斯的律師羅伯森（John D. Robertson）已提出動議，要求撤銷起訴，主張遣返程序侵犯了其當事人的刑事訴訟權，應永久結案。