福之舞團 蒙市雙舞鬧新春

福之舞團將在年節展上帶來精彩表演。（何梅芳提供）

1月31日與2月1日在蒙特利公園市 舉辦的「2026蒙市迎春年節展」，福之舞團將帶來兩首風格截然不同的舞蹈，一首溫文儒雅，一首歡樂奔放，但都將有一個成果：為大家帶來新年熱鬧氣氛，獻上祝福。

福之舞團負責人何梅芳表示，舞團分別將在2月1日的下午2時30分和3時帶來古典舞「相遇」，東北秧歌「手巾花」。何梅芳說，「相遇」舞蹈風格展現愛情中女子的婉約、柔美，而「手巾花」則俏皮活潑，彰顯東北文化的豪爽、喜慶。

福之舞團創辦至今已有14年，成員由最初的屈指可數，逐漸發展壯大。不少成員已有10年以上舞齡。在團長兼舞蹈老師何梅芳的帶領下，成員們經常出入各大活動表演舞台，「將自己美美展現給大家。」何梅芳指出，成員們都「活得瀟灑，老得漂亮。」每個參加表演的人都很開心。所為「台上一分鐘，台下十年功。」表演準備等過程雖辛苦，但能將辛勤苦練的成果展示給眾人，成員們心懷感激和快樂。

何梅芳受過來自北京舞蹈學院等專業舞者的訓練，平時在公園教學的她，經常以優美舞姿吸引路人加入。而這些年加入舞社的成員，無不受益匪淺。何梅芳說，有一個年紀不大的學員，曾飽受抑鬱症折磨，甚至有自殺衝動。加入舞社後，她逐漸「有精神寄託，」跳了三年舞後，抑鬱症竟也好得差不多，最後可以恢復上班。而有的學員在剛加入舞社時有肥胖困擾，跳了一年多後，身材苗條不少。