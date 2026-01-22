洛市推高速捷運 20分鐘串連谷地、西區

洛杉磯市「具轉型意義」的重型鐵路運輸計畫正逐步成為現實。（洛杉磯大都會交通局提供）

洛杉磯 市府官員形容為「具轉型意義」的重型鐵路運輸計畫，正逐步接近實現，未來可讓通勤族在20分鐘內往返聖費南度谷（Valley）與西區（Westside），大幅改善交通塞車問題。

據CBS電視新聞報導，洛杉磯市議員拉曼（Nithya Raman）21日與多位人士齊聚，呼籲大都會 交通局（Metro）董事會推動Sepulveda交通走廊計畫（Sepulveda Transit Corridor Project）。拉曼表示：「擁堵在405號公路上的車陣，已經不再是我們唯一的選擇。」

該計畫將在Sepulveda Pass建設重型鐵路地下捷運，連接范奈斯（Van Nuys)Metrolink車站、G線輕軌（G-Line），以及正在施工中的東聖費南度谷鐵路線，以服務范奈斯社區。

市議員帕迪亞（Imelda Padilla）強調，Metro並未倉促行事。她指出，環境影響報告草案包含數千頁技術分析，歷經90天公眾意見徵詢期，舉行了15場會議與聽證會，收集超過8000條公眾意見，其中超 過90%表達支持該計畫。

Metro表示，高速公共運輸系統預計將大幅縮短通勤時間、吸引每日數萬乘客，並減少數10萬英里的車輛行駛里程，有助於提升交通機動性、改善空氣品質，並強化區域長期韌性。

該計畫在2023年的初步投資成本估計為242億美元，主要資金來自M公投案（Measure M）。Metro預期，仍需要更多來自聯邦、州及地方政府的經費，以及民間投資支持。