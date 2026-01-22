我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

洛市推高速捷運 20分鐘串連谷地、西區

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯市「具轉型意義」的重型鐵路運輸計畫正逐步成為現實。（洛杉磯大都會交通局提供）
洛杉磯市「具轉型意義」的重型鐵路運輸計畫正逐步成為現實。（洛杉磯大都會交通局提供）

洛杉磯市府官員形容為「具轉型意義」的重型鐵路運輸計畫，正逐步接近實現，未來可讓通勤族在20分鐘內往返聖費南度谷（Valley）與西區（Westside），大幅改善交通塞車問題。

據CBS電視新聞報導，洛杉磯市議員拉曼（Nithya Raman）21日與多位人士齊聚，呼籲大都會交通局（Metro）董事會推動Sepulveda交通走廊計畫（Sepulveda Transit Corridor Project）。拉曼表示：「擁堵在405號公路上的車陣，已經不再是我們唯一的選擇。」

該計畫將在Sepulveda Pass建設重型鐵路地下捷運，連接范奈斯（Van Nuys)Metrolink車站、G線輕軌（G-Line），以及正在施工中的東聖費南度谷鐵路線，以服務范奈斯社區。

市議員帕迪亞（Imelda Padilla）強調，Metro並未倉促行事。她指出，環境影響報告草案包含數千頁技術分析，歷經90天公眾意見徵詢期，舉行了15場會議與聽證會，收集超過8000條公眾意見，其中超過90%表達支持該計畫。

Metro表示，高速公共運輸系統預計將大幅縮短通勤時間、吸引每日數萬乘客，並減少數10萬英里的車輛行駛里程，有助於提升交通機動性、改善空氣品質，並強化區域長期韌性。

該計畫在2023年的初步投資成本估計為242億美元，主要資金來自M公投案（Measure M）。Metro預期，仍需要更多來自聯邦、州及地方政府的經費，以及民間投資支持。

洛杉磯 大都會 中超

上一則

全美華人協會 南加分會成立50年

下一則

年節展/Jerky Jerky 薄切牛胸

延伸閱讀

BART攜手Uber解決「最後一哩路」　捷運App叫車每趟省5元

BART攜手Uber解決「最後一哩路」　捷運App叫車每趟省5元
台北捷運又傳亮刀 乘客恐慌 高中生遭逮

台北捷運又傳亮刀 乘客恐慌 高中生遭逮
舊金山最大購物中心1/26永久關閉 捷運將封連接入口

舊金山最大購物中心1/26永久關閉 捷運將封連接入口
ICE突襲洛市時尚區 商家民眾驚恐

ICE突襲洛市時尚區 商家民眾驚恐
聖荷西市長馬漢 考慮參選州長

聖荷西市長馬漢 考慮參選州長
開車衝撞示威人群 洛男訊後收押

開車衝撞示威人群 洛男訊後收押

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
自2025年12月15日起，H-1B申請人及其H-4眷屬在領事審理過程中，將接受更全面的線上背景審查，包括社交媒體活動的檢視。（示意圖，取材自Pexels）

面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年

2026-01-18 01:20

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃