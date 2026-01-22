我的頻道

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

蒙市年節展 星工厰學員將表演

記者張宏/洛杉磯報導
星工場成立於2015年，今年邁入第11年，一直致力於培養具備藝術天分的年輕藝人。（星工厰藝術學院提供）
「2026世界日報蒙市迎春年節展」將於1月31日、2月1日熱鬧登場，星工厰藝術學院將在現場帶來一個小時樂隊表演。

藝術學院創始人暨院長趙亮特別感謝世報提供平台和機會，讓孩子們有更多上台鍛鍊的機會。趙亮表示，星工廠藝術學院已連續十年參加世界日報年節展，今年表演更勝往年，一個小時的樂隊表演豐富多彩，主打流行和現代音樂。共計表演12首歌，中英文各半，中文歌對很多美國出生的華裔小朋友來說很有挑戰，為此專門訓練。選曲輕鬆歡快，歡迎現場民眾參與互動。

這次參與表演的20多孩子從7歲到青少年不等，有的孩子學藝多年，有的進校只有一年，首次參加演出。他們從去年8月底開始排練，雖然時間較短，但每個人都非常認真，非常期待登台展現所學。

星工厰成立於2015年，今年邁入第11年，致力培養具備藝術天分的年輕藝人，成為洛杉磯娛樂圈演藝人才的搖籃與造星工廠。旗下藝人與學員曾被韓國經紀公司簽約出道，並參與國際電影節獲獎影片、好萊塢TV Show及主流媒體廣告的拍攝。

趙亮表示，旗下導師均為行業內優秀的音樂人、影視人及藝人培訓導師，畢業於美國各大藝術專業院校，如伯克利音樂學院、洛杉磯音樂學院、美國電影學院、南加大等。成功舉辦「2017星空音樂節」、「2016、2017、2018 年中國新歌聲洛杉磯導演見面會」，並參與江蘇衛視「唱遊天下」錄製、院線電影「了不起的小家伙」、電視劇「歸去來」、「七日生」等拍攝。曾與唐嫣、羅晉、華晨宇、方大同、胡彥斌、張碧晨、李晨、王千源等藝人合作。

星工場旗下藝人與學員曾被韓國經紀公司簽約出道，並參與國際電影節獲獎影片、好萊塢TV Show及主流媒體廣告的拍攝。（星工厰藝術學院提供）
星工場成立於2015年，今年邁入第11年，一直致力於培養具備藝術天分的年輕藝人。（星工厰藝術學院提供）
由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市府及蒙市經濟及商業發展委員會（EBDC）共同主辦的「2026世界日報蒙市迎春年節展」將於1月31日、2月1日熱鬧登場，星工厰藝術學院將在現場帶來一個小時樂隊表演。（星工厰藝術學院提供）

