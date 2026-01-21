我的頻道

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

車停數月不開 專家：勿停止車保 調整方式比省多少更重要

記者張庭瑜／洛杉磯報導
車輛長時間停放，可考慮結省不必要的保費開銷。（示意圖，取自AAA臉書）
車輛長時間停放，可考慮結省不必要的保費開銷。（示意圖，取自AAA臉書）

農曆春節將至，洛杉磯不少華人因探親或旅行，出國數周甚至數月，車輛長時間停放，打算節約不必要的保費開銷。對此，富達保險（Hoya Insurance Agency）資深保險規畫師暨總裁游蕙綾提醒，加州制度下，若直接取消保險或忽略加州車管局（DMV）規定，可能引發車輛登記停權與後續處理成本，得不償失。

長期出國不開車確實有機會降低車保支出，但專家提醒須依加州DMV規定正確調整保障內...
長期出國不開車確實有機會降低車保支出，但專家提醒須依加州DMV規定正確調整保障內容，而非貿然停保。（游蕙綾提供）

游蕙綾指出，加州車保與車輛登記，採電子申報機制，保險狀態一旦中斷，DMV可能要求車主補交保險證明並處理登記停權程序。她提醒，民眾常見的誤區，是「車停著等於沒風險」，但在洛杉磯，車輛即使不上路，仍可能面臨失竊、破壞、火災、落物或天候等非行車風險，因此實務上不少客戶更適合做的是「降低行車相關保障」而非「完全無保障」。多數保險公司在車輛確定停放一段時間時，可能提供保留綜合險的做法，也就是只保留「綜合險」（ Comprehensive），用來防範失竊、火災、天災等風險，並視個案暫停或降低責任險與碰撞險的配置。

游蕙綾強調，DMV明確指出，若車輛仍為有效登記狀態，但決定不使用，車主仍需要維持保險，或提交「Affidavit of Non Use」等方式通知DMV，否則可能導致車輛登記被停權。提交後車輛不得在加州道路或街邊停放，也不得上路，直到恢復保險並完成相關程序。

記者張庭瑜/製表
記者張庭瑜/製表

華興保險總經理張國興也指出，許多民眾誤以為車輛未上路便可不投保，結果卻陸續收到DMV寄出的警告信，後續處理不僅費時，還可能導致罰款等問題，徒增困擾。

針對民眾最常問的「出國期間到底怎麼做最划算」，游蕙綾建議，以洛杉磯常見停放情境分三類評估：第一，車輛停在私人車庫或安全停車場，且確定不會上路。這類通常可與經紀人或保險公司討論暫時調整保障結構。

第二，車輛停在社區開放式車位或較高風險區域。倘若是這種情況，即使不開車，也不建議把保障降得太低，至少要確認綜合險足以涵蓋停放期間的風險來源，並檢視自負額是否合理。 

第三，車主想要完全停保並暫停使用車輛登記。此時應先依DMV規定辦理非使用狀態，並確保車輛不會停在公共道路或街邊，避免違規與後續恢復成本。

游蕙綾表示，最好的省錢方法，不是把保險砍到最低，而是用正確方式把保障調整到符合實際風險與加州規定。

保險 DMV 加州

