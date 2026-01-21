年節展／ACOSTA舞蹈社 舞動幸福森巴

我的頻道

記者啟鉻／洛杉磯報導
Acosta Dance Club舞者展示熱舞，他們將參與世界日報年節展表演。（Wenyu Acosta提供）
「2026蒙市迎春年節展」將於1月31日及2月1日熱鬧登場。ACOSTA Dance Club是一個新成立舞蹈社，聚集華人舞蹈菁英，在世界日報年節展上將一展其舞蹈才藝。舞蹈社創辦者說，舞者們會跳起幸福森巴，配合歡快旋律與大家一起慶祝農曆新年。

舞蹈社組織者Wenyu Acosta表示，一批舞蹈愛好者於不久前自發成立ACOSTA Dance Club。此次舞蹈社共有六個節目在年節展表演。參加年節展表演的有十餘人，均為成人。在年節展表演的舞蹈節目有幸福森巴，是一個慶祝豐收的烘托熱烈氣氛的應景節目，由男女舞者表演森巴。其他節目還有編排的恰恰舞「惱人的秋風」，在翩翩起舞中表現美感，以及肚皮舞與歌唱節目。Wenyu Acosta說，她擔任舞蹈編導，尤其專業於拉丁舞，她還是一位富有特色的女高音歌者。這是其舞蹈團體首次在年節展表演，一定會給觀眾呈現精采表演。

她表示，為在年節展表演，已做準備及編排節目長達數月。比如幸福森巴是一個比較成熟的節目。其所有舞蹈和節目都是舞蹈社獨創，投入很多精力和時間，每周至少排練二至三次。Wenyu Acosta強調，組織舞蹈社的主要原因，一方面她是資深拉丁舞老師，可以創編舞蹈；另一方面是滿足當代更多人希望表達自己、挖掘內心且找到真實自我的潮流。

