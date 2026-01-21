我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

數百志工投入 年度遊民普查23日啟動

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯遊民服務局將展開年度遊民普查，實地記錄此類露宿者的人數與分布情況。（pexel示意圖）
洛杉磯遊民服務局將展開年度遊民普查，實地記錄此類露宿者的人數與分布情況。（pexel示意圖）

洛杉磯遊民服務局（LAHSA）將於23日起展開為期三天的年度遊民普查，數百志工將深入聖費南多谷（San Fernando Valley）及大洛杉磯地區等地進行實地統計。此次普查提供地方政府訂定政策的依據，備受關注。

據ABC 7電視台報導，此次普查涵蓋大洛杉磯的多數地區，唯獨長堤市、巴沙迪那及格蘭岱（Glendale）等城市將自行進行統計作業。LAHSA預計將於春末或夏初公布本次普查結果。普查第二天將於24日在聖蓋博谷及東洛杉磯展開，25日則轉至西洛杉磯、南洛杉磯及南灣港區（South Bay/Harbor）等地。

為提高普查效率與準確度，LAHSA指出，今年持續採用行動應用程式蒐集數據，這已是第四年使用該系統。此次也更新地圖資料，增加技術支援人員，強化物資分發與現場協助，確保志工能迅速完成任務。訓練教材亦經簡化，以提升志工參與體驗並確保全縣執行標準一致。

2025年7月公布的調查結果顯示，2025年洛縣遊民人口出現下降趨勢，其中整體人數減少4％，露宿者減少近10％，洛杉磯市區下降7.9％。加州州長紐森指出，雖然過去數十年來露宿遊民人口難以有效減少，但最新數據反映出真實進展。他表示，加州正投入資源於實證有效的策略上，而目前的成果令人鼓舞。

洛杉磯 遊民 加州

上一則

東谷沃爾瑪超市開業 吸引人潮

下一則

勞工法新規 華興保險1月22日起4講座釋疑

延伸閱讀

獲2000萬州撥款後…加州藝術學院突關閉 紐森也震驚

獲2000萬州撥款後…加州藝術學院突關閉 紐森也震驚
州市聯手…讓舊金山街頭「真正」改變 紐森強調花錢須看到成果

州市聯手…讓舊金山街頭「真正」改變 紐森強調花錢須看到成果
無視川普 馬丁路德金日逾200州立公園免費開放

無視川普 馬丁路德金日逾200州立公園免費開放
州府出錢市府動手 舊金山無家可歸進入成果被點名時代

州府出錢市府動手 舊金山無家可歸進入成果被點名時代
加州醫師郵寄墮胎藥 紐森拒路州引渡

加州醫師郵寄墮胎藥 紐森拒路州引渡
加州州長紐森力阻富人稅提案 但無權否決

加州州長紐森力阻富人稅提案 但無權否決

熱門新聞

好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲