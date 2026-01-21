數百志工投入 年度遊民普查23日啟動

洛杉磯遊民服務局將展開年度遊民普查，實地記錄此類露宿者的人數與分布情況。（pexel示意圖）

洛杉磯遊民 服務局（LAHSA）將於23日起展開為期三天的年度遊民普查，數百志工將深入聖費南多谷（San Fernando Valley）及大洛杉磯地區等地進行實地統計。此次普查提供地方政府訂定政策的依據，備受關注。

據ABC 7電視台報導，此次普查涵蓋大洛杉磯的多數地區，唯獨長堤市、巴沙迪那及格蘭岱（Glendale）等城市將自行進行統計作業。LAHSA預計將於春末或夏初公布本次普查結果。普查第二天將於24日在聖蓋博谷及東洛杉磯展開，25日則轉至西洛杉磯、南洛杉磯及南灣港區（South Bay/Harbor）等地。

為提高普查效率與準確度，LAHSA指出，今年持續採用行動應用程式蒐集數據，這已是第四年使用該系統。此次也更新地圖資料，增加技術支援人員，強化物資分發與現場協助，確保志工能迅速完成任務。訓練教材亦經簡化，以提升志工參與體驗並確保全縣執行標準一致。

2025年7月公布的調查結果顯示，2025年洛縣遊民人口出現下降趨勢，其中整體人數減少4％，露宿者減少近10％，洛杉磯市區下降7.9％。加州 州長紐森指出，雖然過去數十年來露宿遊民人口難以有效減少，但最新數據反映出真實進展。他表示，加州正投入資源於實證有效的策略上，而目前的成果令人鼓舞。