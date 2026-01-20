我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

遊夏威夷一周花費上萬元 華人吃不消改飛歐洲

記者張宏／洛杉磯報導
華人Raymond李認為現在美國國內旅遊性價比不如去歐洲，像英國的體驗感更好。（記者張宏／攝影）
華人Raymond李認為現在美國國內旅遊性價比不如去歐洲，像英國的體驗感更好。（記者張宏／攝影）

機票、酒店、餐飲、租車全面上漲，讓不少華人對美國國內旅遊直呼「吃不消」。有家庭去年赴夏威夷旅遊發現，整體開銷較前一年暴漲一成以上；也有人比較後發現，歐洲吃住行比美國更便宜。面對通膨壓力，越來越多華人重新計算「去哪裡玩才划算」。

華人Jenny盧2025年聖誕節和家人去夏威夷，慨嘆什麼都貴。Jenny盧說，2024年感恩節也曾去過夏威夷，2025年行程整體價格，比2024年貴10-15%。例如一家三口去餐廳吃飯，至少要100美元到200美元，酒店比上次去貴30%以上，希爾頓Villiage酒店一晚要800多美元。租車以前是100美元出頭每天，現在要150美元左右；很多人使用共享汽車服務，但也沒便宜多少。娛樂設施像Zipline，每個人要200多美元。一星期全家各種花銷上萬美元起，不比出國旅遊便宜。

華人Raymond李認為，美國國內旅遊的性價比，不如去歐洲。他2025年8月去英國旅行十天，光是機場三明治價格，就差距驚人；倫敦希思羅機場三明治是4.99英鎊（約6.7美元），而紐約和洛杉磯機場三明治要15美元。同類區域（例如市中心）的酒店價格，倫敦比洛杉磯便宜，且體驗更好。

跟團價格可控 性價比高

相比自由行，華人旅行社業者認為，跟團價格更可控，且全年不會隨淡旺季變化。縱橫旅遊銷售經理Mars鄭表示，自由行會隨季節價格起伏，且一些華人習慣臨近訂酒店、車子和門票及餐廳，這些價格隨季節變化很大。他們團費價格這幾年都變化不大，跟團酒店價格，都是提前簽約定好的合同價。因此相比之下，無論是國內還是去歐洲，跟團性價比更高，像洛杉磯出發在黃石公園住三天兩晚的八日遊價格，是兩人同房每人1198美元。洛杉磯出發去錫安（Zion）國家公園和大峽谷等地的四日遊兩人同房每人價格是498美元。

歐洲遊部分，Mars鄭表示，從紐約出發的西歐線九天八晚，兩人同房每個人971美元，且含巴黎接送機。不過全程不包機票和門票，主要是酒店、早餐和交通，導遊是中英雙語，這個價格是全年固定。這樣的路線屬半自助遊形式，客人無需花費太多時間在訂酒店、交通，可自己安排行程。環線團還有重要城市CityWalk，會帶客人走一個小時，深度遊覽城區。歐洲導遊服務費也比美國便宜，每天只要8歐元（約9.33美元）。

相比自由行，華人旅行社業者認為跟團價格更可控。（記者張宏／攝影）
相比自由行，華人旅行社業者認為跟團價格更可控。（記者張宏／攝影）

華人 洛杉磯 夏威夷

上一則

機票、酒店更貴了 「策略型旅遊」興起 出行都經過更周密計畫

下一則

研究：每天快走5分鐘、減少久坐30分鐘 有助降低死亡率

延伸閱讀

洛杉磯夫婦在家開咖啡館 不違規還顧客爆滿

洛杉磯夫婦在家開咖啡館 不違規還顧客爆滿
洛杉磯無證男被ICE關押200多天後「奇蹟」釋放 原因？

洛杉磯無證男被ICE關押200多天後「奇蹟」釋放 原因？
賭城高鐵工期跳票 奧運前通不了車

賭城高鐵工期跳票 奧運前通不了車
全球捐血馬拉松 世華大洛杉磯分會熱烈響應

全球捐血馬拉松 世華大洛杉磯分會熱烈響應
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
加州直飛波特蘭 美聯航新增2航線

加州直飛波特蘭 美聯航新增2航線

熱門新聞

好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」