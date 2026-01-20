我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

洛縣助開設客廳咖啡館居家上班 廣受社區歡迎

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯縣衛生局推出的「微型企業家居廚房運營計畫，助民眾居家上班。(取材自洛杉磯縣府網頁）
洛杉磯縣衛生局推出的「微型企業家居廚房運營計畫，助民眾居家上班。(取材自洛杉磯縣府網頁）

洛杉磯天使高地（Angelino Heights）最近出現一家開業不到兩星期的家居咖啡室，成了當地社區的新焦點，廣受鄰居歡迎，滿載社區溫情。

消息由媒體ABC7 Eyewitness News報導。這家名為Granada的咖啡室，由韋瑟（Sydney Wayser）及其丈夫艾沃特斯（Isaac Watters）開設，被社區視為洛杉磯最新和最獨特的咖啡館之一。開店至今不到兩周，卻已成為當地居民的到訪熱點。

店主韋瑟說：「我們原本以為不會有人光顧，而且這個概念有點怪異，人們要麼喜歡進來，要麼不來。但現在，人人都非常興奮，這讓我們感動。」

丈夫沃特斯表示，他們家有非常理想的空間布局來開設咖啡室。地下一層公共空間，樓上是私人空間，這樣很容易吸引人們進來，不會讓人感覺像是走進了一間普通民宅一樣。」

Granada咖啡室是透過洛杉磯縣衛生局推出的「微型企業家居廚房運營計畫」（Microenterprise Home Kitchen Operation program，簡稱MEHKO）開設，店主夫婦獲准以其家居私人廚房，以餐廳的形式運營。MEHKO允許個人在其私人住宅內經營餐廳，是一種新型的零售食物設施，降低傳統餐廳經營的高門檻，促進創業及經濟共融，在合符衛生標準下，讓人們有更多機會得嘗本地食品，增加社區選擇。此計畫對每周的餐點數量及年收入作出規限。

沃特斯提到，政府部門派了檢查員來協助他們經歷所有程序，以致其廚房運作最終符合規範。

Granada開店以來口碑很好，令其客似雲來。顧客Angie Bandari表示，到這裡來很有樂趣；Daniel Everett則感到這裡令人印象深刻：「我覺得這裡確實比我們平常去的餐廳，更有家的感覺，更為舒適。」

另一顧客Bee Gilmore表示：「如果你想找一個不只屬於自己的天地，而卻有機會真正有與他人連結的感覺，那麼這是個好地方。」

韋瑟夫婦希望打造一個歡迎所有人的友善空間，而現在因著心願達成而感高興。丈夫沃特斯說：「真正的回報並非金錢，而是我們與別人建立的關係。」夫婦二人均鼓勵其他小企業主也申請MEHKO許可證。

Granada的營業時間為上午9時至下午3時。此時段正是夫婦的女兒上學的時間。

咖啡 洛杉磯

上一則

好市多推新品 花生醬怪獸餅乾超人氣

下一則

機票、酒店更貴了 「策略型旅遊」興起 出行都經過更周密計畫

延伸閱讀

洛杉磯夫婦在家開咖啡館 不違規還顧客爆滿

洛杉磯夫婦在家開咖啡館 不違規還顧客爆滿
90歲亞裔翁恐被退休社區驅逐 因一筆「不明費用」

90歲亞裔翁恐被退休社區驅逐 因一筆「不明費用」
聖保羅首位亞裔市長：ICE查亞裔住處 我也被提醒帶證件

聖保羅首位亞裔市長：ICE查亞裔住處 我也被提醒帶證件
讓全州瘋賽事 社區世界盃補助開放申請

讓全州瘋賽事 社區世界盃補助開放申請
張建清深耕社區醫療32年榮休 東華醫院舉行答謝會

張建清深耕社區醫療32年榮休 東華醫院舉行答謝會
金山小商業 可免費使用門前走廊

金山小商業 可免費使用門前走廊

熱門新聞

好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」