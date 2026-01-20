2026年節展/ 全美武術之星 獻演武術串燒

全美武術之星學院，將在年節展呈現「武術串燒」。（受訪者李靜提供）

全美武術之星學院（Kungfu Action Star Entertainment）將於「2026蒙市迎春年節展」中帶來一場別開生面的武術演出。學院負責人、奧斯卡級武打明星李靜，屆時率領20多位學員，以融合電影敘事與中國功夫的創新形式，為觀眾呈現熱鬧非凡的「武術串燒」。

李靜表示，此次演出結合電影表演與傳統武術兩大元素，以幾位孩子的故事作為主線開場，學員們將透過簡短台詞展開情節推進，隨著戲劇衝突逐步升溫，巧妙融入舞龍、功夫扇、雙節棍、劍術、刀術等中國武術精華，層層鋪陳、集中呈現給觀眾。「這是我創新的表演形式，節奏熱鬧、生動有趣，也能讓孩子們在首次登台時減輕緊張感，自然投入表演。」

電影結合中國功夫，李靜開創特色教學之路。（受訪者李靜提供）

李靜出身北京武術隊，1991年至1997年間蟬聯多項中國全國武術比賽冠軍。1998年赴美發展後，連續四年奪得美國武術比賽總冠軍及國際太極比賽冠軍。她同時擔任柏克萊加大 學生武術教頭，培養出全美大學中人數最多的中國武術俱樂部。此外，李靜亦活躍於好萊塢 影壇，曾參與「尖峰時刻」、「變形金剛」等電影演出，並擔任多位好萊塢演員的武術指導。

多年來透過武術在美國推廣中華文化，李靜深有感觸。她指出，武術是中華文化中極具力量與感染力的藝術形式，「它直接、有衝擊感，往往能在第一時間吸引觀眾。許多學生在看完武術表演後，開始對中文語言與中國文化產生濃厚興趣，這是我在美國教學20多年來最深刻的體會。」

以電影表演結合中國功夫作為教學與創作核心，正是李靜創辦「全美武術之星學院」的初衷。她希望藉由此次迎春年節展，將這種獨特的藝術形式分享給更多觀眾。「春節舞台匯聚各種中華文化表演團體，每個團隊展現不同風采，既喜慶熱鬧，也凝聚海外華人的文化認同與精神力量。」

「2026世界日報蒙市迎春年節展」將於1月31日、2月1日在蒙特利公園市 嘉偉大道舉行。