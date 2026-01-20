托倫斯迎春 特斯拉Cybertruck變畫布

別樣方式慶祝新年，特斯拉公司開出Cybertruck現場，讓小朋友以新年為主題隨意塗鴉。（記者張宏／攝影）

為迎接春節 ，美國加州南灣華人 協會與美中文化協會，日前聯合在托倫斯文化藝術中心主辦「2026年托倫斯新春遊園會暨第22屆美國華人春節聯歡晚會」。活動吸引數千多族裔民眾參與，數十攤位、互動遊戲和精采節目，讓大家提前度過歡樂的馬年春節。

活動入口最吸睛的亮點，是一輛銀色特斯拉 Cybertruck，車身布滿彩色蠟筆塗鴉和「新年快樂」字樣。小朋友們拿蠟筆自由創作，一名小朋友表示，春節對她來說就是紅色，塗抹非常有趣。

本次新春活動採多舞台、室內外同步進行的方式，打造沉浸式綜合性文化節。遊客可免費體驗舞龍舞獅、打鼓，現場還提供中國傳統服裝試穿，民眾紛紛穿上服飾拍照留念。活動內容涵蓋亞洲美食市集、家庭互動遊戲、傳統與動漫服飾展示、書法與手工藝術體驗等，既保留傳統年俗元素，也融入年輕世代喜愛的文化形式。

美中文化協會會長王薇表示，新春活動籌備歷時三個月，園遊會和春晚兩大板塊各具特色，未來將持續透過活動深化文化交流，促進社區融合。

南灣華人協會會長、聖蓋博市議員赫喬治表示，火馬年象徵力量與勇氣，正體現此次慶典核心價值，很高興看到托倫斯新春活動從單一晚會，逐步發展為融合表演、社團、商家及家庭共享的盛會。托倫斯市長陳光豪表示，當地華人人口接近40%，舉辦春節活動有助弘揚中華文化，加強多族裔理解與社區凝聚力。

聯邦眾議員劉雲平，社團代表鹿強、林日昇等出席。熱鬧的遊園會和精采晚會，共同呈現南加華人社區的活力與文化魅力。