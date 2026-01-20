我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

托倫斯迎春 特斯拉Cybertruck變畫布

記者張宏／托倫斯報導
別樣方式慶祝新年，特斯拉公司開出Cybertruck現場，讓小朋友以新年為主題隨意塗鴉。（記者張宏／攝影）
別樣方式慶祝新年，特斯拉公司開出Cybertruck現場，讓小朋友以新年為主題隨意塗鴉。（記者張宏／攝影）

為迎接春節，美國加州南灣華人協會與美中文化協會，日前聯合在托倫斯文化藝術中心主辦「2026年托倫斯新春遊園會暨第22屆美國華人春節聯歡晚會」。活動吸引數千多族裔民眾參與，數十攤位、互動遊戲和精采節目，讓大家提前度過歡樂的馬年春節。

（影音來源：記者張宏）

活動入口最吸睛的亮點，是一輛銀色特斯拉Cybertruck，車身布滿彩色蠟筆塗鴉和「新年快樂」字樣。小朋友們拿蠟筆自由創作，一名小朋友表示，春節對她來說就是紅色，塗抹非常有趣。

主辦方美國加州南灣華人協會會長赫喬治（前右）與美中文化協會會長王薇（前左）領取賀...
主辦方美國加州南灣華人協會會長赫喬治（前右）與美中文化協會會長王薇（前左）領取賀狀。（記者張宏／攝影）

美國加州南灣華人協會與美中文化協會，日前聯合在托倫斯文化藝術中心主辦2026年托...
美國加州南灣華人協會與美中文化協會，日前聯合在托倫斯文化藝術中心主辦2026年托倫斯新春遊園會暨第22屆美國華人春節聯歡晚會。（記者張宏／攝影）

民眾可現場體驗腰鼓。（記者張宏／攝影）
民眾可現場體驗腰鼓。（記者張宏／攝影）

本次新春活動採多舞台、室內外同步進行的方式，打造沉浸式綜合性文化節。遊客可免費體驗舞龍舞獅、打鼓，現場還提供中國傳統服裝試穿，民眾紛紛穿上服飾拍照留念。活動內容涵蓋亞洲美食市集、家庭互動遊戲、傳統與動漫服飾展示、書法與手工藝術體驗等，既保留傳統年俗元素，也融入年輕世代喜愛的文化形式。

民選官員們在台上為主辦方頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
民選官員們在台上為主辦方頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

園遊會的書法攤位。（記者張宏／攝影）
園遊會的書法攤位。（記者張宏／攝影）

托倫斯市市長陳光豪（左）為南灣華人協會會長、聖蓋博市議員赫喬治（中）頒發賀狀。（...
托倫斯市市長陳光豪（左）為南灣華人協會會長、聖蓋博市議員赫喬治（中）頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

美中文化協會會長王薇表示，新春活動籌備歷時三個月，園遊會和春晚兩大板塊各具特色，未來將持續透過活動深化文化交流，促進社區融合。

社團代表們手舉甘富忠書寫的馬到成功書法條幅慶祝春節。（記者張宏／攝影）
社團代表們手舉甘富忠書寫的馬到成功書法條幅慶祝春節。（記者張宏／攝影）

晚會在喜慶熱烈的「群獅迎春」中揭開序幕，充分展現中華藝術之美與文化底蘊。（記者張...
晚會在喜慶熱烈的「群獅迎春」中揭開序幕，充分展現中華藝術之美與文化底蘊。（記者張宏／攝影）

不同族裔民眾在活動中穿上中國傳統服飾合影。（記者張宏／攝影）
不同族裔民眾在活動中穿上中國傳統服飾合影。（記者張宏／攝影）

南灣華人協會會長、聖蓋博市議員赫喬治表示，火馬年象徵力量與勇氣，正體現此次慶典核心價值，很高興看到托倫斯新春活動從單一晚會，逐步發展為融合表演、社團、商家及家庭共享的盛會。托倫斯市長陳光豪表示，當地華人人口接近40%，舉辦春節活動有助弘揚中華文化，加強多族裔理解與社區凝聚力。

美國加州南灣華人協會與美中文化協會聯合日前在托倫斯文化藝術中心主辦2026年托倫...
美國加州南灣華人協會與美中文化協會聯合日前在托倫斯文化藝術中心主辦2026年托倫斯新春遊園會暨第22屆美國華人春節聯歡晚會。圖為動漫服飾展示。（記者張宏／攝影）

民眾可現場體驗舞獅。（記者張宏／攝影）
民眾可現場體驗舞獅。（記者張宏／攝影）

聯邦眾議員劉雲平，社團代表鹿強、林日昇等出席。熱鬧的遊園會和精采晚會，共同呈現南加華人社區的活力與文化魅力。

春節 華人 特斯拉

上一則

李妍慧首訪洛 近400僑胞設宴歡迎

下一則

2026年節展/ 全美武術之星 獻演武術串燒

延伸閱讀

美股七雄鐵律被打破 去年僅Nvidia、字母跑贏大盤

美股七雄鐵律被打破 去年僅Nvidia、字母跑贏大盤
馬斯克發豪語「每9個月就發布新款AI晶片」 遭科技媒體潑冷水

馬斯克發豪語「每9個月就發布新款AI晶片」 遭科技媒體潑冷水
馬斯克親自徵才 宣布AI5晶片突破、重啟Dojo3超級電腦計畫

馬斯克親自徵才 宣布AI5晶片突破、重啟Dojo3超級電腦計畫
自動駕駛8313件交通違規缺陷 特斯拉展開調查

自動駕駛8313件交通違規缺陷 特斯拉展開調查
特斯拉FSD改訂閱制 馬斯克有個「1兆美元」的理由

特斯拉FSD改訂閱制 馬斯克有個「1兆美元」的理由
特斯拉自駕輔助駛系統 取消買斷選項 改月付費制

特斯拉自駕輔助駛系統 取消買斷選項 改月付費制

熱門新聞

好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」